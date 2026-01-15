Ошибки, баги, вопросы - страница 3359
fxsaber, 2023.07.18 22:28
uchar переменная может принимать значения от 0 до 255. Почему после 0 не происходит завершение цикла, а переменной с присваивается значение 255? Ведь переход с 0 на 255 это не уменьшение, а увеличение значения переменной.
Результат:
Это нормальное поведение с целочисленными типами и называется оно переполнение. У uchar 255+1 = 0; 0-1 = 255.
С учётом этого может быть стоит сделать так, чтобы тот цикл завершался после того, как переменная с стала равна 0?
Спасибо за разъяснение, я этого не знал, видимо потому, что я не каждый программист…
Проверять лениво, но думаю такой вариант
исправит положение. Я правильно думаю?
конечно. Как душа пожелаетили для полного набора
Я имел в виду автоматически, без указания доп. проверок.
Привет, Алексей! Блин, тоже заинтересовался данным моментом, поэтому не поленился и попробовал запустить скрипт по твоему варианту. Положение не исправило!
С уважением, Владимир.
Нет, то же самое будет.
Я имел в виду автоматически, без указания доп. проверок.
