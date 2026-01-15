Ошибки, баги, вопросы - страница 3360
Я имел в виду автоматически, без указания доп. проверок.
в любом цикле всегда минимум одна проверка
Вот самый короткий способ полного перебора типа uchar:
Перебор всех сделок.
не всех. Первая (i == 255) исключается
HistoryDealGetTicket
Выбирает сделку для дальнейшей обработки и возвращает тикет сделки в истории. Перед вызовом функции HistoryDealGetTicket() необходимо получить историю сделок и ордеров с помощью функции HistorySelect() или HistorySelectByPosition().
ЗЫ HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - аналогично.
Всех. Внимательнее посмотрите.
речь о всех значениях типа, а не массива
массива всех, а типа не всех
Пример из жизни MQL5 EA.
Перебор всех сделок.
Результат:
Значение 2 пропущено.
да, для массива пример рабочий
Работает, спасибо.
да, для массива пример рабочий
Там несколько тоньше.