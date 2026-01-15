Ошибки, баги, вопросы - страница 3349
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я то же столкнулся с тормозами, перекинул видео карту на более мощную и тормоза пропали. Хотя изначально видео карта стояла не слабая.
Возможно у Вас несколько мониторов и видик не вытаскивает их все. У меня проблема именно в этом...
Сильно лагает окно с большим количеством объектов.
Например, после теста с большим количеством сделок образуется 50000 объектов стрелок и линий. Начинает лагать даже тогда, когда включаешь перекрестие.
Во-первых, зачем перерисовывать все объекты во время движения перекрестья, когда ничего не меняется?
Во-вторых, все равно очень медленное перерисовывание. Такого не должно быть. На глаз почти 1 секунда - перерисовка.
Вот, специально, написал короткий демонстрирующий индикатор на основе канваса, в котором при рисовании даже 100 тысяч подобных стрелок (в два раза больше, чем на Гифке выше) лагов никаких нет. Код прикладываю.
Я уже давно указываю на очень серьезные лаги в интерфейсе и причина давно известна, но полный игнор.
Компания MQ провела гигантскую работу и создала мощную платформу, но подобные косяки очень бросаются в глаза и отпугивают многих клиентов.
Сильно лагает окно с большим количеством объектов.
Например, после теста с большим количеством сделок образуется 50000 объектов стрелок и линий. Начинает лагать даже тогда, когда включаешь перекрестие.
Во-первых, зачем перерисовывать все объекты во время движения перекрестья, когда ничего не меняется?
Во-вторых, все равно очень медленное перерисовывание. Такого не должно быть. На глаз почти 1 секунда - перерисовка.
Вот, специально, написал короткий демонстрирующий индикатор на основе канваса, в котором при рисовании даже 100 тысяч подобных стрелок (в два раза больше, чем на Гифке выше) лагов никаких нет. Код прикладываю.
Я уже давно указываю на очень серьезные лаги в интерфейсе и причина давно известна, но полный игнор.
Компания MQ провела гигантскую работу и создала мощную платформу, но подобные косяки очень бросаются в глаза и отпугивают многих клиентов.
Поддерживаю. Использую графические объекты в больших количествах. Жаль, что разработчики супер современной платформы считают, что использование большого количества объектов неприемлемо.
В журнале, при загрузки терминала просят- уменьшите пожалуйста количество объектов.
2023.07.02 19:19:43.205 Objects loading of 704195 objects took 1719 ms, reduce the number of objects please
Поддерживаю. Использую графические объекты в больших количествах. Жаль, что разработчики супер современной платформы считают, что использование большого количества объектов неприемлемо.
В журнале, при загрузки терминала просят- уменьшите пожалуйста количество объектов.
2023.07.02 19:19:43.205 Objects loading of 704195 objects took 1719 ms, reduce the number of objects please
Почти миллион объектов - это жёстко конечно :))
Достаточно сложно решить задачи отрисовки только на видимой части чарта, гораздо проще на всей истории или на каком то последнем куске. Сперва тоже не стирал задние объекты. но потом нужда заставила)))
Достаточно сложно решить задачи отрисовки только на видимой части чарта, гораздо проще на всей истории или на каком то последнем куске. Сперва тоже не стирал задние объекты. но потом нужда заставила)))
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 528 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2020.02.07 01:05:00 position stop out triggered at -3.36% [#332 sell 1.4 XAUUSD 1548.52571] stop out occurred on 4% of testing interval strategy tester report 133 total trades
)
Закрытие по стоп ауту , как исправить ?
Добрый день, подскажите при валидации советника MQL5 выдает ошибку (
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 528 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2020.02.07 01:05:00 position stop out triggered at -3.36% [#332 sell 1.4 XAUUSD 1548.52571] stop out occurred on 4% of testing interval strategy tester report 133 total trades
)
Закрытие по стоп ауту , как исправить ?
Использовать другую стратегию.
Вопрос. Это же эта ветка?))
Есть ещё вариант самому всё написать.
Когда уже будут комментироваться все вложения /* */?