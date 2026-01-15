Ошибки, баги, вопросы - страница 3349

Vladimir Pastushak #:

Я то же столкнулся с тормозами, перекинул видео карту на более мощную и тормоза пропали. Хотя изначально видео карта стояла не слабая.

Возможно у Вас несколько мониторов и видик не вытаскивает их все. У меня проблема именно в этом... 

Нет, речь не о железе, тем более ни объекты, ни канвас не используют видеокарту, а только CPU
 
Nikolai Semko #:

Сильно лагает окно с большим количеством объектов.
Например, после теста с большим количеством сделок образуется 50000 объектов стрелок и линий. Начинает лагать даже тогда, когда включаешь перекрестие. 


Во-первых, зачем перерисовывать все объекты во время движения перекрестья, когда ничего не меняется? 
Во-вторых, все равно очень медленное перерисовывание. Такого не должно быть. На глаз почти 1 секунда - перерисовка.


Вот, специально, написал короткий демонстрирующий индикатор на основе канваса, в котором при рисовании даже 100 тысяч подобных стрелок (в два раза больше, чем на Гифке выше) лагов никаких нет. Код прикладываю.





Я уже давно указываю на очень серьезные лаги в интерфейсе и причина давно известна, но полный игнор. 
Компания MQ провела гигантскую работу и создала мощную платформу, но подобные косяки очень бросаются в глаза и отпугивают многих клиентов. 

Поддерживаю. Использую графические объекты в больших количествах. Жаль, что разработчики супер современной платформы считают, что использование большого количества объектов неприемлемо.

В журнале, при загрузки терминала просят- уменьшите пожалуйста количество объектов.

2023.07.02 19:19:43.205        Objects        loading of 704195 objects took 1719 ms, reduce the number of objects please

 
tyup #:

Поддерживаю. Использую графические объекты в больших количествах. Жаль, что разработчики супер современной платформы считают, что использование большого количества объектов неприемлемо.

В журнале, при загрузки терминала просят- уменьшите пожалуйста количество объектов.

2023.07.02 19:19:43.205        Objects        loading of 704195 objects took 1719 ms, reduce the number of objects please

Почти миллион объектов - это жёстко конечно :))
Попробуйте в мой индикатор вставьте такое количество "объектов", и тоже увидите тормоза. Меняйте логику.
 
Nikolai Semko #:
Почти миллион объектов - это жёстко конечно :))
Попробуйте в мой индикатор вставьте такое количество "объектов", и тоже увидите тормоза. Меняйте логику.

Достаточно сложно решить задачи отрисовки только на видимой части чарта, гораздо проще на всей истории или на каком то последнем куске. Сперва тоже не стирал задние объекты. но потом нужда заставила)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Достаточно сложно решить задачи отрисовки только на видимой части чарта, гораздо проще на всей истории или на каком то последнем куске. Сперва тоже не стирал задние объекты. но потом нужда заставила)))

Поэтому и использую только канвас. Там таких проблем нет и все намного проще. Как создавать объекты, даже забыл за ненадобностью. Нарываюсь только при автоматическом множественном создании объектов, новостном или при тестировании.
 
Добрый день, подскажите при валидации советника MQL5 выдает ошибку (

test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 528 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2020.02.07 01:05:00 position stop out triggered at -3.36% [#332 sell 1.4 XAUUSD 1548.52571] stop out occurred on 4% of testing interval strategy tester report 133 total trades

)

Закрытие по стоп ауту , как исправить ?

 
Evgenii Filippov #:
Добрый день, подскажите при валидации советника MQL5 выдает ошибку (

test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 528 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) 2020.02.07 01:05:00 position stop out triggered at -3.36% [#332 sell 1.4 XAUUSD 1548.52571] stop out occurred on 4% of testing interval strategy tester report 133 total trades

)

Закрытие по стоп ауту , как исправить ?

Использовать другую стратегию.

 
Вопрос. Это же эта ветка?))
Посмотрел фриланс полста заказов в выполнении . Цены ладно не 30 но до 100. Сделал заявку аналогичную функция времени ставки на торгах и ещё тоже типичные типа размеров стопов. Предложили цену 250. Так вопрос то в чем. Подождать ещё и предложат поменьше?
 
Commail #:
Вопрос. Это же эта ветка?))
Посмотрел фриланс полста заказов в выполнении . Цены ладно не 30 но до 100. Сделал заявку аналогичную функция времени ставки на торгах и ещё тоже типичные типа размеров стопов. Предложили цену 250. Так вопрос то в чем. Подождать ещё и предложат поменьше?

Есть ещё вариант самому всё написать.

 

Когда уже будут комментироваться все вложения /* */?


