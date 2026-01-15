Ошибки, баги, вопросы - страница 3234
Уточните пожалуйста примере конкретных дат:
какая у вас дата/время начала истории для теста, дата старта теста, время первого тика в истори, момент первого OnTick, какой время первого тика в нем (из CopyTick ).
И до какого момента времени хотите получить тики в первом OnTick или OnInit
Вы хотите предложить изменить дату старта теста на начало терминальной истории,
и тем самым специально пропускать тики до старта теста?
Вот так нагляднее.
Разве так нельзя сделать?
Обычное расширяющееся окно.
О каком заглядывании вообще речь...
Если вопрос только в экономном расширении буферов и дочитывании только новых данных на онтике, то проблем вообще никаких нет.
Если же вы не можете вычитать только новые тики, то это вопрос только к вашей квалификации.
Да проблем нет, если задавать дату старта теста, от начала терминальной истории и пробрасывать тики до момента старта теста.
Почему пользователь должен думать в своём коде, ещё и о пробросе тиков?
Когда это прерогатива разработчика тестера, и решение простое расширяющееся окно.
Как можно упоминать о квалификации? если нет элементарного описания в документации о такой особенности этих функций в тестере.
Догадайся сам называется, пойди на форум спроси, а в ответ тебе скажут о твоей квалификации.
Может просто документацию нужно подправить?
А лучше рассмотрите пожалуйста, изменение поведения этих функций как на скрине выше.
Не совсем ясно, что Вы имеете в виду под временем "Старт Тест".
"Старт тест" начало интервала в настройках теста.
Сейчас, чтоб пробросить исторические тики, нужно начальную дату (Старт тест) установить на начало имеющейся истории терминала.
На скрине от балды поставил 1970 год для примера.
И в коде самому обрабатывать момент, с какого времени начинается реальный тест, ввиду проброски данных потиково.
Чтоб потом можно было корректно использовать CopyTicksRange.
Когда ожидалось, что CopyTicksRange не такой глупый, и пробросит сам историю от даты начала тестового интервала.
Например от 2022.08.22 и до начала тиковой истории терминала.
А дальше с приходом OnTick увеличивать окно рейнджа, и перекидывать туда прошедший тик тестера.
Это не ошибка
if(j=123)
Компилятор понимает как к j присвоить 123 и если успешно присвоено, продолжить
Аналог
if((j=123)==123)
Аналог
if((j=123)==123)
Вроде, CopyTicks в Тестере не может отдать больше 128К тиков (где-то читал, вроде).
В доках написано CopyTicks отдаёт все доступные последние тики, но не более 2000
А CopyTicksRange может отдавать все доступные из всей истории.
Пока не упрешься в ограничение памяти при копировании.