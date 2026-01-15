Ошибки, баги, вопросы - страница 3483
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
опять убили форматирование в избранном. Клетке в два столбца не место там, верните обратно список!!! кто там постановщик задач. у него что там с юзабилити, это просто не проф. ГРУСТЬ просто.
Как было, так и осталось...
Кто-нибудь заметил? Очевидно, F2, переход к закладкам больше не работает?
Я (Win 10) только что обновился до b.4167 (3 февраля) после того, как F2 перестал работать несколько дней/обновлений назад :(
Не могу добавить скрипт Hinnmagicentry! ввожу в поиск , а меня выбрасывает из мт5!подскажите, как решить данную проблему!
У него в названии нет восклицательного знака ...
----------------------
Как я устанавливаю например бесплатные продукты.
1. У меня Windows 10 64-bit (а на 32-битном Windows Метатрейдер 5 не работает), и билд 4153 (по-моему - последний релизный, то есть - не бета).
Об этом мне сам Метатрейдер сообщил в журнале -
То есть - все должно работать.
----------------------
2. Я залогинился на вкладке Сообщество в Метатрейдере -
А это сам Метатрейдер в своем журнале подтверждает, что я залогинился:
----------------------
3. Потом иду в поиск на вебстраницы по Маркету, набираю название этого продукта и вижу, что это утилита для МТ5 и бесплатная
- вот итог поиска тут.
----------------------
4. Потом в Метатрейдере 5 набираю в поиске это название, потом перехожу на результаты поиска (в поисковую вкладку Метатрейдера), потом на Продукты, и вижу этот продукт.
Нахожу, и нажимаю на его название- и открывается график в Метатрейдере со страницей этого продукта, и я просто его устанавливаю:
Кстати, это не скрипт, а советник, и выводит он у меня там панель какую-то ... наверное в Маркете много разных панелей, которые облегчают ручную торговлю, но я их не использую.
----------------------И так я устанавливаю все бесплатные продукты (а также платные, которые купил) - то есть примерно такой алгоритм как устанавливать.
У него в названии нет восклицательного знака ...
----------------------
Как я устанавливаю например бесплатные продукты.
1. У меня Windows 10 64-bit (а на 32-битном Windows Метатрейдер 5 не работает), и билд 4153 (по-моему - последний релизный, то есть - не бета).
Об этом мне сам Метатрейдер сообщил в журнале -
То есть - все должно работать.
----------------------
2. Я залогинился на вкладке Сообщество в Метатрейдере -
А это сам Метатрейдер в своем журнале подтверждает, что я залогинился:
----------------------
3. Потом иду в поиск на вебстраницы по Маркету, набираю название этого продукта и вижу, что это утилита для МТ5 и бесплатная
- вот итог поиска тут.
----------------------
4. Потом в Метатрейдере 5 набираю в поиске это название, потом перехожу на результаты поиска (в поисковую вкладку Метатрейдера), потом на Продукты, и вижу этот продукт.
Нахожу, и нажимаю на его название- и открывается график в Метатрейдере со страницей этого продукта, и я просто его устанавливаю:
Кстати, это не скрипт, а советник, и выводит он у меня там панель какую-то ... наверное в Маркете много разных панелей, которые облегчают ручную торговлю, но я их не использую.
----------------------
И так я устанавливаю все бесплатные продукты (а также платные, которые купил) - то есть примерно такой алгоритм как устанавливать.
У меня по ходу какая-то проблема с авторизацией. На сайте могу войти в личный кабинет, в мт 5 что-то не получайтся (в журнале красный значёк)! macbook
У меня по ходу какая-то проблема с авторизацией. На сайте могу войти в личный кабинет, в мт 5 что-то не получайтся (в журнале красный значёк)! macbook
Во вкладе Сообщество Метатрейдера?
У меня нет Mac компьютера, поэтому практически помочь не могу.
Но знаю, что многие при заполнении вкладки Сообщество путают логин и имейл (логинются имейлом вместо логина).
Просто у се,я проверьте:
- логин во вкладку Сообщество у вас vadzimhunich (потому что ссылка на ваш форумный профайл тут https://www.mql5.com/ru/users/vadzimhunich ), а пароль там (на вкладке Сообщество) - ваш форумный пароль.
Если вы тут зарегистрировались сюда на форум через facebook или google, то гугловский и фейсбуковский пароли тут не пройдут -
просто поменяйте пароль тут https://www.mql5.com/ru/auth_forgotten
vadzimhunich
Да, во вкладке "сообщество" логин и пароль, надимаю ОК! потом как нажимаю поиск или маркет, меня просто выкидывает