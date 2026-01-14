Ошибки, баги, вопросы - страница 1616

Да, видимо я таки неправ
  
struct A {int i;};
void F1( const A a ) {} // 'const' - objects are passed by reference only
void F2( const A &a )   // почему только через ссылку (&) допускается?
{ const A b = a; }      // ведь так (напрямую присвоение) можно!
Поясните комментарий в коде, пожалуйста.
  
datetime time;
Print((string)time); // работает приведение типов datetime -> string

MqlTick Tick;  
Print((string)Tick); // может, сделать автоматическое приведение Mql*-типов (MqlTradeResult, MqlTradeRequest и т.д.) к string?
Иногда надо распечатать тик, торговый запрос или ответ и т.д. Возможно ли будет это сделать через приведение к string?
 
При визуальном тестировании откуда берется 3-х секундная пауза каждый раз?
2016.07.26 18:42:25.984 EURUSD.e : real ticks begin from 2016.01.04 00:00:00
2016.07.26 18:42:22.515 EURUSD.e,M1: testing of Experts\Test.ex5 from 2016.07.01 00:00 to 2016.07.15 00:00 started
2016.07.26 18:42:22.515 EURUSD.e,M1 (RoboForexEU-MetaTrader 5): generating based on real ticks

 
Почему при визуальном тестировании Marketwatch/Chart показывает следующий тик (из будущего)?
Этот тик можно только визуально наблюдать - через MQL5 его не достать.
 
Почему в оффлайне пустой (без чартов и тестера) терминал жрет 5% CPU?
 
fxsaber:
Почему при визуальном тестировании Marketwatch/Chart показывает следующий тик (из будущего)?
Этот тик можно только визуально наблюдать - через MQL5 его не достать.

Это - чудеса визуализации.

Сначала применяется тик на истории. Потом задержка в соответствии с текущим состоянием визуализатора. Потом расчёт индикаторов и запуск OnTick

Исправим

 
fxsaber:
Почему в оффлайне пустой (без чартов и тестера) терминал жрет 5% CPU?
Он хочет приконнектиться к торговому серверу
 
fxsaber:
Иногда надо распечатать тик, торговый запрос или ответ и т.д. Возможно ли будет это сделать через приведение к string?

Через приведение структуры к string? "Месье знает толк в извращениях" (ц)

Сделайте один раз соответствующую функцию и потом используйте её

 

Последний билд МТ5 кривой и невозможно работать. OS Windows XP SP3

  1. Всё время что-то или читает или пишет на диск, отчего другие программы на компе подвешиваются.
  2. Какой-то глюк с вызовом MetaEditor, после чего операционка подвешивается - движение мышки происходит рывками с промежутками в несколько минут.


