Это - чудеса визуализации.
Сначала применяется тик на истории. Потом задержка в соответствии с текущим состоянием визуализатора. Потом расчёт индикаторов и запуск OnTick
Исправим
Почему в оффлайне пустой (без чартов и тестера) терминал жрет 5% CPU?
Иногда надо распечатать тик, торговый запрос или ответ и т.д. Возможно ли будет это сделать через приведение к string?
Через приведение структуры к string? "Месье знает толк в извращениях" (ц)
Сделайте один раз соответствующую функцию и потом используйте её
Последний билд МТ5 кривой и невозможно работать. OS Windows XP SP3