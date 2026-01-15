Ошибки, баги, вопросы - страница 3232
Чтобы не быть голословным, вот скрин из записи в блоге. Смотрим столбец Commission. В скобках размер комиссии в пипсах, он почти никуда не гуляет (3.37 - 3.41) даже в таком тяжелом и редком контексте. Тупо взята из истории торговли.
Открыл демо-счет и на нем единственную позицию для чистоты эксперимента. Написал очень сложный скрипт.
Запускаем.
Скрипт сообщил, что доп. комиссия при закрытии будет равна -5.42.
Надо бы проверить. Закрываем позицию и смотрим сделки.
Удивительное совпадение!
Запускаем снова скрипт.
Снова совпадение!
ЗЫ Правильнее делать, конечно, так. Но для демонстрации сойдет. В большинстве случаев будет работать даже это.
Можешь проверить у себя?
А то все отмолчались.
С CopyTicks() такое же происходит.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Roman, 2022.08.26 18:27
Запускаю этот код в тестере, на кастомном символе.
Почему в тестере CopyTicksRange() копирует по одному нарастающему объекту?
А в терминале возвращает все доступные.
Можешь проверить у себя?
А то все отмолчались.
С CopyTicks() такое же происходит.
В Тестере доступны только те тики, что были проброшены во время бэктеста.
В Тестере доступны только те тики, что были проброшены во время бэктеста.
Не совсем понимаю, что значит проброшены.
CopyTicks и CopyTicksRange разве не должны так же работать как в терминале?
То есть возвращать количество запрошенных тиков.
А не по одному прибавлять на каждом событии OnTick().
В визуальном режиме, ставлю медленный прогон, и всё равно так же.
UPD
С пробросом вроде дошло.
Но как тогда узнать количество всех доступных тиков для цикла?
Чтоб их пробросить.
Как же будут МО тестировать, с таким то костылём...
Ренат, было бы разумно иметь штатную функцию,
которая возвращала бы количество всех доступных тиков по указанному символу.
Что-то наподобие TicksSize(_Symbol);
Полезно не только для этого случая,
но и чтоб лишний раз не дёргать COPY рейндж, когда необходимо знать только размер.
Объясняли раньше про комиссию открытых позиций - ее в общем случае нельзя точно рассчитать. Ссылки на частные случаи не подходят.
За любую ошибку нас будут(вы же в первую очередь) обвинять до конца жизни. Учтите, что любой брокер получит не только обвинения во введение в заблуждение, но и [до]судебные иски/предложения от юристов.
Поэтому правильно показывать комиссию по конкретным сделкам, а не на суперпозиции множества операций. Тем более, есть комиссии сложные многоуровневые и накопительные по проторгованному объему. Когда брокер их активирует, все аналитические методы по истории сделок начнут показывать ошибку.
в подобных случаях используют обычно дисклеймер, там, где результат не гарантирован. это решает все юридические нюансы и проблемы а главное - пользователь доволен.
UPD
С пробросом вроде дошло.
Но как тогда узнать количество всех доступных тиков для цикла?
Чтоб их пробросить.
Как же будут МО тестировать, с таким то костылём...
делайте CopyTicksRange до цикла
в подобных случаях используют обычно дисклеймер, там, где результат не гарантирован. это решает все юридические нюансы и проблемы а главное - пользователь доволен.
Наивность в рамках текущей реальности и уровня потребительского экстремизма. О позиции юристов брокера задумайтесь на минутку.
Тем более что негде показать такой дисклеймер, а потом прогарантировать, что все пользователи его увидели и согласились с ним. Превращать программу в набор страниц-предупреждений с галочками согласия с заведомо некорректными данными мы не будем.
Тема закрыта.