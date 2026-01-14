Ошибки, баги, вопросы - страница 1583
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Компилятор не обнаруживает ошибки если имя класса и указателя на функцию совпадают
Проблема: при тестировании советника в облаке, все идет нормально. Останавливаю оптимизацию, через какое-то время запускаю снова - подряд сыплются ошибки OnInit failed. Помогает переименовывание советника в файл с другим именем и запуск оптимизации в облаке с теми же параметрами - никаких ошибок нет.
Думаю, это может быть связано с тем, что советнику требуются в процессе инициализации доступ к символам, отличным от того, на котором запускается тест.
Облако я в последнее время использую много, и трачу на него реальные деньги, поэтому прошу не игнорировать сообщение о проблеме. Код советника предоставить не могу, сразу оговорюсь, потому что он принадлежит заказчику.
П.С. Теперь в процессе теста по какой-то причине терминал отключился от облачного сервера и снова к нему подключился, и снова посыпались эти ошибки, даже без перезапуска теста
Comment(1/100); выводит 0, почему и как бороться?
Например так: Comment((double)1/100);
Или так: Comment(1.0/100);
Нет, не работает так, 0 ставит
я использовал весь арсенал (double, DoubleToStr, Normalize...), но вот никак
Нет, не работает так, 0 ставит
Нет, не работает так, 0 ставит
я использовал весь арсенал (double, DoubleToStr, Normalize...), но вот никак
Такое ощущение, что это один и тот же агент с низким PR, которому дают один за одним прогоны, у него не хватает памяти и он один запарывает часть оптимизации (остальным агентам всего хватает и локально все прекрасно работает). Почему бы сразу не убирать таких агентов из продолжения тестов?