Ошибки, баги, вопросы - страница 1583

Новый комментарий
 

Компилятор не обнаруживает ошибки если имя класса и указателя на функцию совпадают

class fn {};
typedef void (*fn)();
void OnStart()
{
        Print( sizeof( fn ));
}
 

Проблема: при тестировании советника в облаке, все идет нормально. Останавливаю оптимизацию, через какое-то время запускаю снова - подряд сыплются ошибки OnInit failed. Помогает переименовывание советника в файл с другим именем и запуск оптимизации в облаке с теми же параметрами - никаких ошибок нет.

Думаю, это может быть связано с тем, что советнику требуются в процессе инициализации доступ к символам, отличным от того, на котором запускается тест.

Облако я в последнее время использую много, и трачу на него реальные деньги, поэтому прошу не игнорировать сообщение о проблеме. Код советника предоставить не могу, сразу оговорюсь, потому что он принадлежит заказчику.

П.С. Теперь в процессе теста по какой-то причине терминал отключился от облачного сервера и снова к нему подключился, и снова посыпались эти ошибки, даже без перезапуска теста 

[Удален]  
Comment(1/100); выводит 0, почему и как бороться?
 
Aliaksandr Kryvanos:
Comment(1/100); выводит 0, почему и как бороться?

Например так: Comment((double)1/100);

Или так: Comment(1.0/100); 

[Удален]  

Нет, не работает так, 0 ставит


я использовал весь арсенал (double, DoubleToStr, Normalize...), но вот никак

 
Aliaksandr Kryvanos:
Нет, не работает так, 0 ставит
Я только что протестил в обоих терминалах, прекрасно работает и ставит 0.01
 
Aliaksandr Kryvanos:
Нет, не работает так, 0 ставит
Значит явно покажите компилятору что числа действительные: Comment(1.0/100.0); или Comment(1.0*0.01);
 

я использовал весь арсенал (double, DoubleToStr, Normalize...), но вот никак

DoubleToStr и Normalize работать не будет, потому что само выражение типа int, если его явно не привести к double. Скорее всего Вы не точно воспроизвели мой пример и сделали поспешные выводы.
[Удален]  
Спасибо, заработало )
 

Такое ощущение, что это один и тот же агент с низким PR, которому дают один за одним прогоны, у него не хватает памяти и он один запарывает часть оптимизации (остальным агентам всего хватает и локально все прекрасно работает). Почему бы сразу не убирать таких агентов из продолжения тестов? 

 

1...157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590...3695
Новый комментарий