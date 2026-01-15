Ошибки, баги, вопросы - страница 3449

Только у меня форматирование постов полетело в хроме? Куки убирал, не помогло. другие браузеры не смотрел. Вин 7

 
Было такое (Firefox), я почистил временные файлы там (удалил всю историю), потом обновил браузер (он сам попросился обновиться).
Сейчас все в порядке.
 
Аналогично. Win10.

 
Сейчас все в порядке.

Опера, яндекс такой же баг.

Что то не то для 7ки изменили.

 
Сейчас проверил хром - все в порядке (тоже Win10).
Я поудалял временные файлы (все со всех браузеров) - и сейчас все работает.
 
Вроде, больше нет такого. Ничего не делал, только те страницы обновлял. Фокс, Debian 10.
 
Я поудалял временные файлы (все со всех браузеров) - и сейчас все работает.

На англоязычном форуме есть ветка (эта) от декабря прошлого года, там 3 листа постов (точно такая же проблема, причем - единичные случаи, не массовые). Обсуждали - как самим это профиксить, например (машинный перевод с англ):

Оба этих ответа должны прийти с одного и того же DNS-сервера «mql5.com»; если вы запрашивали неверный адрес на этом сервере, ожидаемым результатом будет что-то вроде «Запрос Ping не смог найти хост d.mql5.com; проверьте имя и повторите попытку» вместо пустого адреса. Кажется, это говорит о том, что этот конкретный домен распознается как существующий, но по какой-то причине блокируется правильное разрешение.

еще -

В любом случае, чтобы восстановить файл HOSTS по умолчанию, нажмите [Windows] + [R], введите «драйверы блокнота\etc\hosts» и нажмите [Ctrl] + [Alt] + [Shift] + [Enter]. Подтвердите запуск Блокнота от имени администратора. Скопируйте текст из поля кода ниже...

То есть, уже начали сами фиксить, а пока постили - всё уже исправилось.

еще -

То есть, уже начали сами фиксить, а пока постили - всё уже исправилось.

У меня локальный рекурсивный резолвер крутится, на сервера прова не форвардит.

 
К сожалению, отображение до сих пор кривое.

 
В хроме на андроид форматирование текста сообщения по ширине вставленного кода и видимо картинки. Без вставок нормально. 
