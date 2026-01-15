Ошибки, баги, вопросы - страница 3449
Только у меня форматирование постов полетело в хроме? Куки убирал, не помогло. другие браузеры не смотрел. Вин 7
Сейчас все в порядке.
Аналогично. Win10.
Было такое (Firefox), я почистил временные файлы там (удалил всю историю), потом обновил браузер (он сам попросился обновиться).
Опера, яндекс такой же баг.
Что то не то для 7ки изменили.
Я поудалял временные файлы (все со всех браузеров) - и сейчас все работает.
Сейчас проверил хром - все в порядке (тоже Win10).
На англоязычном форуме есть ветка (эта) от декабря прошлого года, там 3 листа постов (точно такая же проблема, причем - единичные случаи, не массовые). Обсуждали - как самим это профиксить, например (машинный перевод с англ):
Оба этих ответа должны прийти с одного и того же DNS-сервера «mql5.com»; если вы запрашивали неверный адрес на этом сервере, ожидаемым результатом будет что-то вроде «Запрос Ping не смог найти хост d.mql5.com; проверьте имя и повторите попытку» вместо пустого адреса. Кажется, это говорит о том, что этот конкретный домен распознается как существующий, но по какой-то причине блокируется правильное разрешение.
еще -
В любом случае, чтобы восстановить файл HOSTS по умолчанию, нажмите [Windows] + [R], введите «драйверы блокнота\etc\hosts» и нажмите [Ctrl] + [Alt] + [Shift] + [Enter]. Подтвердите запуск Блокнота от имени администратора. Скопируйте текст из поля кода ниже...
То есть, уже начали сами фиксить, а пока постили - всё уже исправилось.
У меня локальный рекурсивный резолвер крутится, на сервера прова не форвардит.
К сожалению, отображение до сих пор кривое.