Ошибки, баги, вопросы - страница 3165
Добрый день, уважаемые разработчики. Подскажите в чем может быть проблема? Перестали работать PUSH -уведомления, причем у разных брокеров. (именно брокеров не ДЦ)
Выдает ошибку Notifications send request failed (connect failed)
Причем раньше работало без проблем, ничего не менял, настройки те же. Пробовал переустановить на смартфоне не помогло.
Смартфон meizu note 9
операционная система WIN10
Перестало работать буквально неделю назад. Подскажите в каком направлении ковырять?
Разобрался, проблема на моей стороне. Пока это провайдер или роутер.(проверил вероятно провайдер) Не очень понятно правда как теперь этот вопрос решать...
не открывется сделка. деньги на счету есть, но пишет не достаточно средств
почему-то не могу вам в личку написать.....может потому что не друзья?
странно
всем привет ещё раз,
появился другой, более насущный вопрос.
В МТ4/5 есть алерты и пуши. Вот я настроил пуш в МТ5, выставил алерт и закрыл терминал. Но мне не приходит никаких уведомлений о достижении ценой моего алерта. Зато приходят всякие уведомления о новых советниках и прочее ненужное... никто не подскажет - можно как-то сделать, чтобы при достижении цены/исполнении/закрытии сделки приходили пуши на телефон? (ну или куда настрою)
"прочее ненужное" приходят с сервисов, в которых вы зарегестрированы.
а вот "нужное" приходит с терминала, который вы настроили. терминал закрыли - пушей больше не будет.
user4321 #:
1. Да я ни на что не подписан. Но всё равно прилетает.
2. А нет никаких экспертов/советников, которые могли бы пуши доставлять?
1. вы здесь говорите, значит подписаны. наверняка залогинены с аком mql5.com на мобильном терминале? нужно разлогиниться.
2. есть.
