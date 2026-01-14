Ошибки, баги, вопросы - страница 1527
MikeZv: Что сделать, чтобы коротенькая история от брокера не замещала собой закачанную до того длинную историю ?
Вам нужен копировщик сделок. Работаете на одном терминале он копирует на другой.
Я лучше знаю, что мне нужно. У меня несколько счетов, и всё время приходится переключаться. Среди них есть счета с сигналами, которые вообще надо держать постоянно подключёнными (не надо советов о виртуальном хостинге, знаю). Я частично решил проблему, установив на комп второй МТ4 - переключаться между окнами терминалов быстрее, чем между счетами. Но счетов больше двух, и, думаю, нельзя безнаказанно плодить терминалы. Поэтому и спрашиваю о совершенно конкретном приложении, рекламу которого я видел на этом сайте. В ней были слова "работай с несколькими счетами одновременно" или что-то вроде этого. И предлагалось что-то скачать.
Опять про input переменные:
Результат: в такое поле ввода можно писать все, что угодно.
1. Почему в маркете минимальное количество активаций продукта = 5? Почему нельзя выставить меньше? Чем это обоснованно? Почему нельзя выставить 1 или 2 активаций?
2. Почему обновить версию продукта можно, а отредактировать описание продукта нет возможности?
Не где не встречал, что бы при аренде или покупке чего либо, дополнительно давали минимум 5 экземпляров!
Какой такой еще баланс? На чем он основан? В чем именно здесь проявляется интерес продавцов?
Какой такой еще баланс? На чем он основан? В чем именно здесь проявляется интерес продавцов?
Посмотрите в сторону Apple AppStore, Google Play, Windows Store - там тоже дают гибкость в виде прозрачной возможности активировать купленное приложение много раз с того же аккаунта.
Причем там лимиты сильно выше.