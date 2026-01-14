Ошибки, баги, вопросы - страница 1527

MikeZvЧто сделать, чтобы коротенькая история от брокера не замещала собой закачанную до того длинную историю ?

Переключиться на демосчет от метаквот обратно и там тестировать.
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Вам нужен копировщик сделок. Работаете на одном терминале он копирует на другой. 
Я лучше знаю, что мне нужно. У меня несколько счетов, и всё время приходится переключаться. Среди них есть счета с сигналами, которые вообще надо держать постоянно подключёнными (не надо советов  о виртуальном хостинге, знаю). Я частично решил проблему, установив на комп второй МТ4 - переключаться между окнами терминалов быстрее, чем между счетами. Но счетов больше двух,  и, думаю, нельзя безнаказанно плодить терминалы. Поэтому и спрашиваю о совершенно конкретном приложении, рекламу которого я видел на этом сайте. В ней были слова "работай с несколькими счетами одновременно" или что-то вроде этого. И предлагалось что-то скачать.
 
vodoleyvl:
Опять про input переменные:

//--- скрипт
#property script_show_inputs

input uint InpPeriod=14;//Period

void OnStart()
  {
      Print(InpPeriod);
  }

Результат: в такое поле ввода можно писать все, что угодно.


 

1. Почему в маркете минимальное количество активаций продукта = 5? Почему нельзя выставить меньше? Чем это обоснованно? Почему нельзя выставить 1 или 2 активаций?

2. Почему обновить версию продукта можно, а отредактировать описание продукта нет возможности?

 
Aleksandr Novikov:

1. Почему в маркете минимальное количество активаций продукта = 5? Почему нельзя выставить меньше? Чем это обоснованно? Почему нельзя выставить 1 или 2 активаций?

2. Почему обновить версию продукта можно, а отредактировать описание продукта нет возможности?

  1. Это баланс между интересами покупателей и продавцом.
  2. В настройках продукта пишите комментарий модератору. В этом комментарии вставляете отформатированное новое описание и ждёте. Так сделано для контроля.
 
Karputov Vladimir:
  1. Это баланс между интересами покупателей и продавцом.
Какой такой еще баланс? На чем он основан? В чем именно здесь проявляется интерес продавцов?
Не где не встречал, что бы при аренде или покупке чего либо, дополнительно давали минимум 5 экземпляров!
 
Aleksandr Novikov:
Какой такой еще баланс? На чем он основан? В чем именно здесь проявляется интерес продавцов?
Не где не встречал, что бы при аренде или покупке чего либо, дополнительно давали минимум 5 экземпляров!
Вы просто не понимаете до конца что означает активация продукта. Это не количество экземпляров. Это количество установок только на комп покупателя.
 
Andrey Voytenko:

Опять про input переменные:

Результат: в такое поле ввода можно писать все, что угодно.


Спасибо за сообщение. Исправили
 
Aleksandr Novikov:
Какой такой еще баланс? На чем он основан? В чем именно здесь проявляется интерес продавцов?
Не где не встречал, что бы при аренде или покупке чего либо, дополнительно давали минимум 5 экземпляров!

Посмотрите в сторону Apple AppStore, Google Play, Windows Store - там тоже дают гибкость в виде прозрачной возможности активировать купленное приложение много раз с того же аккаунта.

Причем там лимиты сильно выше.

