Ошибки, баги, вопросы - страница 3067

Новый комментарий
 

Ошибка в мобильном терминале


 
geritretar:

Ошибка в мобильном терминале


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как связаться со службой поддержки?

MetaQuotes, 2021.08.06 14:47

Попросите брокера связаться с разработчиками, если они сделали все правильно. Пока похоже на проблемы с кодировкой при отправке новостей.


 
victor3m:

Коэффициент маржи.

В тестере стратегий есть "Собственные настройки символа для тестирования". В поле "Коэффициент маржи" невозможно ввести значение меньше 1. При попытке ввести, например: 0.3300000 цифры сбрасываются и вводится 0.0000000. В конкретном примере, брокер устанавливает по инструменту _GAZP в рабочие часы 0.0500000, в нерабочие 0.3300000. Пытаюсь ввести собственные настройки 0.3300000, чтобы можно было тестировать с одинаковым результатом в любое время, но получаю 0.0000000 .


Кто-то мог бы проверить - ввести значение меньше 1.0000000. Это только у меня глючит или программный баг?

Коэффициент маржи

 

ENUM_ORDER_REASON

Идентификатор

Описание

ORDER_REASON_CLIENT

Ордер выставлен из десктопного терминала

ORDER_REASON_MOBILE

Ордер выставлен из мобильного приложения

ORDER_REASON_WEB

Ордер выставлен из веб-платформы

ORDER_REASON_EXPERT

Ордер выставлен из MQL5-программы – советником или скриптом

ORDER_REASON_SL

Ордер выставлен в результате срабатывания Stop Loss

ORDER_REASON_TP

Ордер выставлен в результате срабатывания Take Profit

ORDER_REASON_SO

Ордер выставлен в результате наступления события Stop Out

Какая доля от всех приходится на выделенные ордера? Чаще выставляются, чем ORDER_REASON_SO?
 
fxsaber:
Какая доля от всех приходится на выделенные ордера? Чаще выставляются, чем ORDER_REASON_SO?

Смешная шутка :)

 
Artyom Trishkin:

Смешная шутка :)

Не думаю, что шутка. Может влиять на производительность case..
 
Mikhail Dovbakh:
Не думаю, что шутка. Может влиять на производительность case..

В switch ? Слава писал, что там самый быстрый доступ. По сути - прямая индексация по номеру.

 

Здравствуйте. Заметил, что функция ChartSetSymbolPeriod не перезагружает график с текущими символом и таймфреймом. Хоть в документации написано, что должна перезагружать. Но мне как раз нужно перезагрузить график и с индикатором по нажатию на кнопку в одном моём приложении. Чем можно заменить данную функцию?

Прилагаю тестовое приложение. После его запуска и нажатия на кнопку "Reset" ничего не происходит. Но если input параметр symbol поменять с NULL на любой доступный символ, то график перейдет на него после нажатия на кнопку.

Файлы:
ChartSetSymbolPeriodTest.mq5  5 kb
 
Ilya Razumovskiy:

Снес все терминалы, установил пустой MQ, удалил совы и индюшки (даже комплектные), не помогло...


Вот кусок из лог-файла:

LQ 0 10:39:17.320 LiveUpdate start "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\liveupdate\terminal64.exe" /update /path:"C:\Program Files\MetaTrader 5" 
RJ 0 10:39:17.505 Terminal exit with code 0
RH 0 10:39:17.507 Terminal stopped with 0
KS 0 10:39:17.516 Terminal shutdown with 0
NK 0 10:39:23.805 LiveUpdate updating...
OF 0 10:39:24.262 LiveUpdate 'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe' updated
NH 0 10:39:24.689 LiveUpdate 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metaeditor64.exe' updated
PS 3 10:39:32.560 LiveUpdate update 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metatester64.exe' failed [32]
ES 2 10:39:32.670 LiveUpdate failed to update terminal
EO 0 10:39:32.676 Terminal shutdown with 0

Можете пожалуйста прислать полный лог за один-два дня в мне личку (с моментами запуска и когда у вас терминал "закрывается") - личную инфу можете заменить на xxx или подобное (только целые строки не удаляйте пожалуйста).


Уже месяц не могу решить проблему с MT5, после запуска терминал вылетает без ошибок, через несколько минут.


Я правильно понимаю, что терминал запускается, работает и беззвучно (без запроса на обновление) закрывается (падает)?


Снес все терминалы, установил пустой MQ, удалил совы и индюшки (даже комплектные), не помогло...


В итоге терминал ставится последней версии и просто работает пару минут как описано выше? Или в итоге происходят какие-то обновлениями с логами, что вы прикладывали?


Просто после удаления и установки по новой у вас "metatester64.exe' failed [32]" ошибки не должны появляется до выхода нового обновления.

В любом случае полный лог очень сильно поможет понять что происходит.



PS 3 10:39:32.560 LiveUpdate update 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metatester64.exe' failed [32]


Проверьте, что у вас MetaTester64.exe не висит в процессах после закрытия терминала (процесс MetaTester64 не завис). Если висит, то закройте его через диспетчер задач.

Также стоит добавить его в исключения для антивирусов - они тоже могу блокировать файл.

Для теста можете сделать бакап-копию файла metatester64.exe и попробовать его удалить (посмотреть дадут ли вам его удалить или нет - некоторые программы, например FAR, даже показывают кто "держит" файл). Потом все вернуть назад или дать обновиться терминалу (он подложит новый metatester64.exe).

 
victor3m:

Коэффициент маржи.

В тестере стратегий есть "Собственные настройки символа для тестирования". В поле "Коэффициент маржи" невозможно ввести значение меньше 1. При попытке ввести, например: 0.3300000 цифры сбрасываются и вводится 0.0000000. В конкретном моем примере, брокер устанавливает по инструменту _GAZP в рабочие часы 0.0500000, в нерабочие 0.3300000. Пытаюсь ввести собственные настройки 0.3300000, чтобы можно было тестировать с одинаковым результатом в любое время, но получаю 0.0000000 . В чем может быть причина?


В следующем билде дробные значения будут нормально вводится.

Спасибо за сообщение.

1...306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074...3696
Новый комментарий