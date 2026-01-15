Ошибки, баги, вопросы - страница 3067
Ошибка в мобильном терминале
Как связаться со службой поддержки?
MetaQuotes, 2021.08.06 14:47
Попросите брокера связаться с разработчиками, если они сделали все правильно. Пока похоже на проблемы с кодировкой при отправке новостей.
Коэффициент маржи.
В тестере стратегий есть "Собственные настройки символа для тестирования". В поле "Коэффициент маржи" невозможно ввести значение меньше 1. При попытке ввести, например: 0.3300000 цифры сбрасываются и вводится 0.0000000. В конкретном примере, брокер устанавливает по инструменту _GAZP в рабочие часы 0.0500000, в нерабочие 0.3300000. Пытаюсь ввести собственные настройки 0.3300000, чтобы можно было тестировать с одинаковым результатом в любое время, но получаю 0.0000000 .
ENUM_ORDER_REASON
Идентификатор
Описание
ORDER_REASON_CLIENT
Ордер выставлен из десктопного терминала
ORDER_REASON_MOBILE
Ордер выставлен из мобильного приложения
ORDER_REASON_WEB
Ордер выставлен из веб-платформы
ORDER_REASON_EXPERT
Ордер выставлен из MQL5-программы – советником или скриптом
ORDER_REASON_SL
Ордер выставлен в результате срабатывания Stop Loss
ORDER_REASON_TP
Ордер выставлен в результате срабатывания Take Profit
ORDER_REASON_SO
Ордер выставлен в результате наступления события Stop Out
Какая доля от всех приходится на выделенные ордера? Чаще выставляются, чем ORDER_REASON_SO?
Смешная шутка :)
Не думаю, что шутка. Может влиять на производительность case..
В switch ? Слава писал, что там самый быстрый доступ. По сути - прямая индексация по номеру.
Здравствуйте. Заметил, что функция ChartSetSymbolPeriod не перезагружает график с текущими символом и таймфреймом. Хоть в документации написано, что должна перезагружать. Но мне как раз нужно перезагрузить график и с индикатором по нажатию на кнопку в одном моём приложении. Чем можно заменить данную функцию?
Прилагаю тестовое приложение. После его запуска и нажатия на кнопку "Reset" ничего не происходит. Но если input параметр symbol поменять с NULL на любой доступный символ, то график перейдет на него после нажатия на кнопку.
Снес все терминалы, установил пустой MQ, удалил совы и индюшки (даже комплектные), не помогло...
Вот кусок из лог-файла:
Можете пожалуйста прислать полный лог за один-два дня в мне личку (с моментами запуска и когда у вас терминал "закрывается") - личную инфу можете заменить на xxx или подобное (только целые строки не удаляйте пожалуйста).
Я правильно понимаю, что терминал запускается, работает и беззвучно (без запроса на обновление) закрывается (падает)?
В итоге терминал ставится последней версии и просто работает пару минут как описано выше? Или в итоге происходят какие-то обновлениями с логами, что вы прикладывали?
Просто после удаления и установки по новой у вас "metatester64.exe' failed [32]" ошибки не должны появляется до выхода нового обновления.
В любом случае полный лог очень сильно поможет понять что происходит.
Проверьте, что у вас MetaTester64.exe не висит в процессах после закрытия терминала (процесс MetaTester64 не завис). Если висит, то закройте его через диспетчер задач.
Также стоит добавить его в исключения для антивирусов - они тоже могу блокировать файл.
Для теста можете сделать бакап-копию файла metatester64.exe и попробовать его удалить (посмотреть дадут ли вам его удалить или нет - некоторые программы, например FAR, даже показывают кто "держит" файл). Потом все вернуть назад или дать обновиться терминалу (он подложит новый metatester64.exe).
В тестере стратегий есть "Собственные настройки символа для тестирования". В поле "Коэффициент маржи" невозможно ввести значение меньше 1. При попытке ввести, например: 0.3300000 цифры сбрасываются и вводится 0.0000000. В конкретном моем примере, брокер устанавливает по инструменту _GAZP в рабочие часы 0.0500000, в нерабочие 0.3300000. Пытаюсь ввести собственные настройки 0.3300000, чтобы можно было тестировать с одинаковым результатом в любое время, но получаю 0.0000000 . В чем может быть причина?
В следующем билде дробные значения будут нормально вводится.
Спасибо за сообщение.