Ошибки, баги, вопросы - страница 2991
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я наверно отстал, но я такого ни на одном форуме больше не встречал. Под кнопкой Все сообщения обычно лежат именно все сообщения. А если как-то хочется фильтровать, это делается обычным заметным полем фильтра. В чем тут подход логичней?
Логика примерно такая: человек выбирает языковой раздел форума не просто так. Следовательно всё что он видит ограничено именно этим выбранным языком и лишняя информацию ему будет только мешать. В остальных случаях все лишь нужно переключить язык. И это именно Вам вариант - Вам нужно, Вы переключаете. Если Вам лень - это не повод вываливать на пользователя поиск по всем языкам.
Логика примерно такая: человек выбирает языковой раздел форума не просто так. Следовательно всё что он видит ограничено именно этим выбранным языком и лишняя информацию ему будет только мешать. В остальных случаях все лишь нужно переключить язык. И это именно Вам вариант - Вам нужно, Вы переключаете. Если Вам лень - это не повод вываливать на пользователя поиск по всем языкам.
Логика понятна. Значит, это фича. Спасибо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общие правила и лучшие практики Форума.
Ален Верлейен , 2021.03.26 17:31
Наличие открытого процесса для сообщения об ошибках - это хорошо, а запрос хорошего технического отчета - правильно. Но то, как это сделали Metaquotes, нехорошо и заставляет большинство людей НЕ сообщать об ошибках, почему:
Подготовка надежного, задокументированного и воспроизводимого отчета об ошибке занимает много времени, иногда ОЧЕНЬ много времени. Но как я могу узнать, что этим еще никто не занимается? Я должен читать весь форум? Поскольку нет центрального места, где искать.
Я все еще готов сделать это, ЕСЛИ я получу какую-то обратную связь, а это вряд ли. Потому что, когда я получаю ошибку, в большинстве случаев это связано с тем, что мне нужно использовать некоторые функции или методы, предоставляемые MT5 или mql5. Когда есть ошибка, мне, возможно, нужно найти обходной путь, если бы я знал, что ошибка будет исправлена в ближайшее время, я мог бы отложить это.
Итак, что происходит сейчас, наиболее способные кодеры сообщают об ошибках только тогда, когда у них нет другого выбора. Нам нравятся MT5, mql5, и мы ценим все преимущества работы с mql5.com, но у нас нет времени терять зря, нам не платят за бета-тестеры, поэтому некоторые соображения со стороны Metaquotes и особенно от Рената приветствуются. . В основном отчет об ошибке должен быть лучше организован. Существует бесплатное программное обеспечение для управления этим. Почему Metaquotes так сложно реализовать хорошее решение для управления общедоступными ошибками ?!
Сергей, если можете, сообщите об этом Ренату, это очень разумное и конструктивное предложение.
Логика понятна. Значит, это фича. Спасибо.
А мне вот не понятно. Во-первых, о каких сообщениях идёт речь? Если о личных, то тут по умолчанию применять языковой фильтр априори не верно! Это мои сообщения. Я должен видеть их все! Если меня интересуют только сообщения на определённом языке - тогда я сам и выберу этот фильтр!П.С. Вот на форуме нет-нет да и проскальзывают посты на английском и без перевода. И почему эти сообщения не фильтруются? Где логика?
А мне вот не понятно. Во-первых, о каких сообщениях идёт речь?
Я приводил выше пример линка
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
traveller00, 2021.03.26 14:42Во всех сообщениях пользователя типа https://www.mql5.com/ru/users/traveller00/publications/all
Это все публичные сообщения пользователя на форуме=посты.
Я приводил выше пример линка
Это все публичные сообщения пользователя на форуме=посты.
По Вашей ссылке я вообще не увидел никаких языковых фильтров. Отсюда повторю свой вопрос под аббревиатурой "П.С."...
Перестала работать оптимизация через MQL5 Cloud Network
Просто висит так и все.
upd: Проверил на необновленной портабл версии - до обновления оптимизация через сеть работает.
Не работает создание таблицы через меню, в логах изменений нету:
Запросом таблица создаётся.
Последний билд на текущий момент.
Добрый день. У меня отладчик не видит поля основного класса приложения, при заходе в его методы. Также, не видит локальные переменные в методах. В колонке Значение, в редакторе, пишет:
Expression could not be evaluated
Но если ввожу this, то в нём видны абсолютно все поля. В других классах приложения данной проблемы не наблюдается. Только, в основном классе. К сожалению, данный случай не получается воспроизвести на примере. Создаю произвольный класс, с полями и методами. Но отладчик без проблем всё видит. Исходник проекта опубликовать, к сожалению, не могу, по понятным причинам. Основной модуль состоит примерно из 3000 строк. Также, к нему подключены модули в количестве более 20. Может быть, вся проблема из-за сложности основного класса?... У кого били подобные случаи?
Возникновение ошибки code generation error 1 1
Нашел что проблема была в написании iHigh(a_sSymb,0,+1) (опечатка, должно было быть iHigh(a_sSymb,0,i+1))
Найти проблему удалось только постепенным комментированием каждой функции.