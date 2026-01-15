Ошибки, баги, вопросы - страница 2993
Почему окно тестера в визуальном режиме открывается не в полноэкранном режиме? - ведь последний раз я закрывал именно в полноэкранном, запускаю - и снова не на весь экран.
То же самое можно сказать и о многих других окнах, в частности при просмотре логов: сброс авторазмера, ширина столбцов никогда не сохраняются. Какой то каменный век
Пара вопросов по публикации в кодебазе.
1. Зачем код отправляется на перепроверку, если исходные файлы не менялись (правилось только описание)?
2. Если в тексте несколько картинок, как гарантировать, чтобы в анонсе на форуме была показана правильная? Сейчас похоже берется первая по тексту. Но у меня в конкретном случае она - подготовительная, и получается, что она не описывает суть публикации. Может модераторы могут подредактировать анонс (заменить ссылку)?
Быстрый короткий вопросик:
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED - эта константа отменена/устарела?
в справке присутствует: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/enum_trade_return_codesа компилятор говорит: undeclared identifier
UPDATE: вопрос решён, разработчики добавят эту константу
Напишите мне что, кого, куда ...
О! Вы, как один из самых, не побоюсь этого слова, Крутейших Програмистов, можете сказать, насколько сложно сохранять состояние GUI при закрытии программы? это же не сложно, правда ведь?
В то время, как корабли бороздят просторы Большого Театра реалистичные волны океана ласкают взор трейдуна для демонстрации возможностей, окна интерфейса не сохраняют свой размер и положение!!! на что уходят деньги налогоплательщиков брокерских компаний и нервов пользователей терминалов - не понятно.... и так продолжается из года в год. Уже за годы существования MetaTrader открыли в космосе несколько тысяч экзопланет, церн строит специальную канистру для хранения антивещества (антивещество добыли уже несколько лет назад, а вот хранить его негде), Маск успел построить и разбить кучу космических кораблей, а метаквоты до сих пор не сделали сохранения положения и размера окон. Ну я не знаю как ещё достучаться.
ЗЫ. А метаэдитором я вообще откровенно боюсь пользоваться, то гляди он отформатирует диск к его праотцам, то исходники портит, то вообще удаляет.... уже тысячи прогеров пользуются чем угодно, но не МЕ. Почему нельзя сделать так, что бы всплывающие подсказки не мешали писать код? например вот так:
Не работает переход к закладке, если курсор находится на строке закладки и лист кода промотан так, что не видно курсора. Это так задумано? - если да, то толку от таких закладок 0.
Усомнился было, открыл другой IDE, проделал то же самое - нет, всё верно я подумал: в МЕ закладки не работают надлежащим им образом.
В то время, как корабли бороздят просторы Большого Театра
Если бы бороздили, то все эти недостатки оконного интерфейса выглядели бы как мелкие недоразумения
но они не бороздят: сколько усилий было потрачено на модернизацию отладчика и какой результат? Появилась необходимость им воспользоваться, а не могу - на очередном шаге с заходом - (вместо перехода по коду) получаю конец файла:
Выручил старый добрый Print() и для трассировки и для значений переменных
в справке не верно указан порядок параметров.