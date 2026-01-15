Ошибки, баги, вопросы - страница 2992
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наличие открытого процесса для сообщения об ошибках - это хорошо, а запрос хорошего технического отчета - правильно. Но то, как это сделали Metaquotes, нехорошо и заставляет большинство людей НЕ сообщать об ошибках, почему:
Подготовка надежного, задокументированного и воспроизводимого отчета об ошибке занимает много времени, иногда ОЧЕНЬ много времени. Но как я могу узнать, что этим еще никто не занимается? Я должен читать весь форум? Поскольку нет центрального места, где искать.
Я все еще готов сделать это, ЕСЛИ я получу какую-то обратную связь, а это вряд ли. Потому что, когда я получаю ошибку, в большинстве случаев это связано с тем, что мне нужно использовать некоторые функции или методы, предоставляемые MT5 или mql5. Когда есть ошибка, мне, возможно, нужно найти обходной путь, если бы я знал, что ошибка будет исправлена в ближайшее время, я мог бы отложить это.
Итак, что происходит сейчас, наиболее способные кодеры сообщают об ошибках только тогда, когда у них нет другого выбора. Нам нравятся MT5, mql5, и мы ценим все преимущества работы с mql5.com, но у нас нет времени терять зря, нам не платят за бета-тестеры, поэтому некоторые соображения со стороны Metaquotes и особенно от Рената приветствуются. . В основном отчет об ошибке должен быть лучше организован. Существует бесплатное программное обеспечение для управления этим. Почему Metaquotes так сложно реализовать хорошее решение для управления общедоступными ошибками ?!
Сергей, если можете, сообщите об этом Ренату, это очень разумное и конструктивное предложение.
+1
Поддерживаю! К сожалению, прием дефектов от пользователей сейчас у MQ выстроен ужасно, больше года назад заявлял в этой теме о дефекте, ни ответа ни привета, а баг и поныне в терминале.
Большого желания сообщать о проблемах и тем самым улучшать платформу при существующем подходе не возникает. Практичнее получается найти самому обходной путь.
Вот пример проигнорированного и существующего на данный момент дефекта:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2670#comment_15391563
Обнулилась прибыль по сигналу. ***
Зайти в сигнал и прочесть уведомление:
Зайти в сигнал и прочесть уведомление:спасибо. Интересно. Но стиль не менялся. Почему так? Это ошибка
Нужно определить символ, который сейчас выбран в окне Обзора рынка. Кто-нибудь делал?
Средствами MQL никак...
Средствами MQL никак...
WinAPI.
Я как-то давно предлагал для MT поддержать в подокнах графика такой же принцип смены вертикального масштаба, как в главном окне. Но его так и нет.
Сейчас один из пользователей предлагает мне встроить в продукт кнопки смены масштаба, так как открытие диалога настроек индикатора и подбор фиксированных значений минимума/максимума неудобен.
Но это однозначно не проблема отдельного индикатора, а общая проблема. Может кто-нибудь уже делал похожие "масштабизаторы" подокон?