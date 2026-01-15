Ошибки, баги, вопросы - страница 2994
в справке не верно указан порядок параметров.
Какие Ваши доказательства?
/
Нет. Ошибки нет.
Смутил сам порядок. И то что не принимает 0. Обязательно ему переменную подавай.
В справке так и написано - нужна ПЕРЕМЕННАЯ
В справке так и написано - нужна ПЕРЕМЕННАЯ
Друзья помогите разобраться. Что-то я в полном недоумении от происходящего.
Вот весь индикатор. Когда запускается начинает выдавать
Откуда такой оптимизм. Если наживаешь на паузу или на стоп, всё равно продолжают выводиться значения во вкладку Эксперт в окне Инструменты. Окно с индикатором уже закрыто, но значения успешно выводятся.
Как такое происходит? Кто может что-то разъяснить?
Кто сказал, что CopyBuffer() хоть раз будет успешна?
Кто сказал, что iCustom() будет успешна?"Ошибки могут образовывать циклы. Наиболее устойчивый из них - бесконечный." Теория ошибок.
После последнего обновления, функция EnumToString неправильно работает в зависимости от вызываемого кода. Отдельный вызов Enum_ не воспроизводит ошибку.
В отладчике:
GetLastError возвращает:
ERR_INVALID_PARAMETER
4003
Ошибочный параметр при вызове системной функции
помогите копия из журнала мт4
как такое произошло
Кто сказал, что CopyBuffer() хоть раз будет успешна?
Кто сказал, что iCustom() будет успешна?"Ошибки могут образовывать циклы. Наиболее устойчивый из них - бесконечный." Теория ошибок.
Самое интересное что эта функция выполняется успешно. Она выполняется и выдает значения. Потом только терминал входит в непонятное состояние.
iCustom тоже выполняется на ура.