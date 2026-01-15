Ошибки, баги, вопросы - страница 2924
вы читаете из
terminal\MQL4\files\
видимо в тестере можно читать только из
terminal\tester\files\
логика тут есть - читать можно только оттуда, куда записал...
Спасибо, совсем забыл.
Да, приходится с зажатым шифтом скроллить.
Шифт зажимать не надо. Выделить строку, опуститься до нужной, нажать шифт и удерживая его выделить нужную строку.
Появляется 403 ошибка доступа к сайту МКЛ. Что нужно что бы понять. Часа через 3 проходит. Провайдер билайн. Ошибка на хроме, мозиле, IE11.
Заметил, но не факт, после захода на страницу Пишу адрес с извратом. боюсь опять появится. С телефона во время ошибки на компе по вайфай того же роутера заходит.
Словил странный баг - перезагрузка терминала с частотой около 5 раз в секунду.
Смог снять видео. На GIF скорость замедлил в 5 раз от реальной. Воспроизвести сложно, ловил такое всего пару раз. Лог-файла нет.
Вполне возможно, что у меня ошибка в коде, но почему такое поведение.
не, не так. вот так:
Что за фигня??!! Как софт может допускать удаление/изменение сохраненных пользователем профилей на дефолтные?!!!
Почините СРОЧНО!!!
Всегда так было.
Я ждать исправления устал, перешел на профиль с другим именем, а дефолтный похоронил для перезаписи.
Пользовательские индикаторы из подпапки Examples не отрисовываются на исторических данных в оффлайне, то есть без тиков. Например, есть встроенный в терминал индикатор Билла Вильямса Fractals (его нельзя вызвать на редактирование в MetaEditor'е) — он прекрасно выполняет свою работу, но такой же индикатор в Examples ничего не рисует, пока не перейдёшь в онлайн или пока не начнётся торговая неделя после выходных. Мне приспичило подготовиться в воскресенье к торговой неделе и заранее разметить график, а индикаторы в отсутствие котировок (а также в оффлайне) не работают. Конечно, биться головой об стенку оффлайна, тщетно запуская индикаторы из Examples, незачем, когда есть такие же рабочие из числа встроенных, но в Examples есть множество других нужных, которым нет рабочей замены. (Кстати, кому надо, можете убедиться в неработоспособности встроенных через имитацию оффлайна. В рабочие дни режим оффлайн можно имитировать не только путём физического отключения роутера или блокировкой трафика файрволом, но и простым разлогированием из текущего счёта посредством попытки залогиниться в несуществующий счёт.)
Закономерный вопрос: как заставить индикаторы из Examples отрисовываться на истории в оффлайне, если такое возможно? И если нельзя, то не будут ли любезны разработчики исправить этот недостаток? Технический анализ зачастую занимает несколько часов в сутки и его хотелось бы осуществлять заранее, а не зашиваться во время торговых дней, когда попросту не хватает на него времени.
Нужно сделать точку останова в самом начале выполнения советника (до OnInit). Сейчас нужно долго анализировать, где это место находится. И туда ставить F9.
Как можно быстро найти самый первый выполняющийся код в исходнике?
инициализация статик переменной в глобальной видимости
Точно! Можно же фейковую переменную в самом начале mq5-файла прописать и не заморачиваться. Спасибо!
Не знаю, в какой топик отписать, отпишу сюда.
Открываем на просмотр файл из базы кодов. Тут https://www.mql5.com/ru/code/32430 на файле Calendar.mqh тыкаем Просмотр. Открывается новое окно, в нём файл выглядит нормально. Слева на вкладках есть другие файлы. Тыкаем на вкладку Event.mqh, открывается в этом окне файл Event.mqh, тоже нормально. Тыкаем обратно на вкладку Calendar.mqh и видим файл в одну строку без переносов строки вообще.