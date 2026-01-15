Ошибки, баги, вопросы - страница 2927
MT5 билд 2715. Вин 10 При загрузке слетели советники (и похоже индикаторы) с графиков, профиль т.е. набор самих графиков сохранился.
Далее обнаружил вот такое - любой советник или индикатор из окна Навигатора тянем или двойной щелчок - но загружается другой советник, стоящий неподалёку в списке Навигатора. Жесть короче.
Windows 10 Корпоративная 20H2 сборка 19042.685
тянем этот
Но загружается который чуть ниже
Вопрос о авторских правах.
если кратко, то все материалы, статьи.... в общем все опубликованное Вами на ресурсе mql5.com Вам не принадлежит - вроде на странице пользовательского соглашения по использованию сайта
если не принадлежит, то соответственно не нужно Ваше и согласие
если по сабжу, то Ваша безопасность - это Ваше личное дело, хотите иметь максимальную защиту прав собственности - не публикуйтесь, если публикуетесь, значит просто вклад в комьюнити
UPD:
4.6. При размещении любых материалов в разделы сайта mql5.com для всеобщего пользования Пользователь тем самым автоматически предоставляет компании MetaQuotes Ltd, ее партнерам и Аффилированным юридическим лицам (или подтверждает, что владелец таких материалов предоставил компании MetaQuotes Ltd) бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, которое позволяет использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, изменять, создавать на его основе производные работы (например, переводы, адаптации и прочие способы оптимизации материалов), обмениваться ими, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права исключительно для обеспечения работы сайта mql5.com, его продвижения и совершенствования. При этом никаких дополнительных формальностей, в том числе письменных, для подтверждения предоставления прав Пользователем, не требуется. Указанная лицензия будет действовать и после того, как Вы откажетесь от использования сайта mql5.com. Прежде чем отправлять MetaQuotes Ltd материалы и тем самым предоставлять лицензию на их использование, убедитесь, что у Вас есть на это соответствующие права.
Ошибка в истории, подскажите как исправить.
На периодах до Н4 - всё сравнительно ровно.
А на периодах D1 и выше выпадает почти год котировок, а именно:
от 13.06.2017 до 02.05.2018 (включительно) пусто, нет данных.
В Архиве котировок по D1 прокручиваю в это место - и там разрыв по этим датам.
Котировки подкачивал с сервера MQL5: 78.140.180.31.
Ну из пункта 4.6 следует, что авторские права все же мои, а MQ просто обладает правом (неисключительным) пользования моего кода.
Николай, напиши ему в личку свою просьбу исправить указание автора на правильное.
Можешь наверное и в обсуждении продукта написать
Николай, напиши ему в личку свою просьбу исправить указание автора на правильное.
Можешь наверное и в обсуждении продукта написать
Писал уже, Артем. Пока игнор.
Пиши в обсуждении продукта значит.
Полтора месяца назад уже написал.