MT5  билд 2715. Вин 10 При загрузке слетели советники (и похоже индикаторы) с графиков, профиль т.е. набор самих  графиков сохранился.

Далее обнаружил вот такое - любой советник или индикатор из окна Навигатора тянем или двойной щелчок - но загружается другой советник, стоящий неподалёку в списке Навигатора. Жесть короче.

Windows 10 Корпоративная 20H2 сборка 19042.685

тянем этот


Но загружается который чуть ниже


 
Вопрос о авторских правах.
Если один господин опубликовал мой индикатор из КБ без моего согласия. В данный момент индикатор бесплатный. Ссылок на источник из КБ нет. Но он указал мое имя, как автора, но в такой форме, по которой меня невозможно найти и идентифицировать.
Это является нарушением авторских прав?
Все таки в этом "его" продукте 22 отзыва, многие говорят ему спасибо, он повышает свой рейтинг. 
Мне не жаль конечно, поэтому код и опубликовал. Но ситуация какая-то стремная. Или я не прав?
ЗЫ В службу поддержки написал жалобу. Проигнорили.
 
если кратко, то все материалы, статьи.... в общем все опубликованное Вами на ресурсе mql5.com Вам не принадлежит - вроде на странице пользовательского соглашения по использованию сайта

если не принадлежит, то соответственно не нужно Ваше и согласие


если по сабжу, то Ваша безопасность - это Ваше личное дело, хотите иметь максимальную защиту прав собственности - не публикуйтесь, если публикуетесь, значит просто вклад в комьюнити 

UPD:

4.6. При размещении любых материалов в разделы сайта mql5.com для всеобщего пользования Пользователь тем самым автоматически предоставляет компании MetaQuotes Ltd, ее партнерам и Аффилированным юридическим лицам (или подтверждает, что владелец таких материалов предоставил компании MetaQuotes Ltd) бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, которое позволяет использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, изменять, создавать на его основе производные работы (например, переводы, адаптации и прочие способы оптимизации материалов), обмениваться ими, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права исключительно для обеспечения работы сайта mql5.com, его продвижения и совершенствования. При этом никаких дополнительных формальностей, в том числе письменных, для подтверждения предоставления прав Пользователем, не требуется. Указанная лицензия будет действовать и после того, как Вы откажетесь от использования сайта mql5.com. Прежде чем отправлять MetaQuotes Ltd материалы и тем самым предоставлять лицензию на их использование, убедитесь, что у Вас есть на это соответствующие права.

 

Ошибка в истории, подскажите как исправить.

На периодах до Н4 - всё сравнительно ровно.

А на периодах D1 и выше выпадает почти год котировок, а именно:

от 13.06.2017 до 02.05.2018  (включительно)  пусто, нет данных.

В Архиве котировок по D1 прокручиваю в это место - и там разрыв по этим датам.

Котировки подкачивал с сервера MQL5:  78.140.180.31.

 
если по сабжу, то Ваша безопасность - это Ваше личное дело, хотите иметь максимальную защиту прав собственности - не публикуйтесь, если публикуетесь, значит просто вклад в комьюнити 

UPD:

Ну из пункта 4.6 следует, что авторские права все же мои, а MQ просто обладает правом (неисключительным) пользования моего кода.
Если бы этот товарищ дал ссылку на мой код, то не было бы вопросов с моей стороны. Но он указал лишь что автором является semkonv. Попробуйте наберите это в строке поиска, и получите лишь его продукт. 
Все же считаю, что этот продукт правильно удалить. 
Во всяком случае это мое требование как автора.
 
Все же считаю, что этот продукт правильно удалить. 
Во всяком случае это мое требование как автора.

Николай, напиши ему в личку свою просьбу исправить указание автора на правильное.

Можешь наверное и в обсуждении продукта написать

 
Писал уже, Артем. Пока игнор.
 
Пиши в обсуждении продукта значит.
 
Полтора месяца назад уже написал.
 
Так... Раз в три дня :)
Чтобы подгорело.
