Ошибки, баги, вопросы - страница 3325
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени суток вчера обновился на Виндоус 10 pro, 64 bit, скачал мт5, setup, нажимаю установка , и ничего не происходит .
https://www.mql5.com/ru/forum/371048/page3
Это индикатор и два буфера сигналы вверх и вниз, инструмент биткоин и месячный таймфрейм. Цены близки к нулю (относительно) и нулевое значение буферов отражается в виде стрелок.
Это на МТ5, на МТ4 этого нет. Есть возможность исключить вывод нулевого значение буфера в окно?
Доброго времени суток вчера обновился на Виндоус 10 pro, 64 bit, скачал мт5, setup, нажимаю установка , и ничего не происходит .
Я так понял, что все установилось:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не запускается MT5 на windows 10
apotheosis trading, 2023.05.30 17:19Да, проблема решилась. Но не сразу, после обновления всех компонентов Виндоус , ещё раз попробовал и все установилось. Видимо должно было пройти пара часов . Чтобы обновление прогрузилось
Это правильное поведение компилятора?
Правильное, в Документации прямо сказано:
В случае если явно определен конструктор, инициализация переменной типа структуры или класса при помощи инициализирующей последовательности невозможна.
У MqlTick нет конструктора - поэтому и ошибки нет
Правильное, в Документации прямо сказано:
В случае если явно определен конструктор, инициализация переменной типа структуры или класса при помощи инициализирующей последовательности невозможна.
Когда-то было другое поведение. Что мешает сначала сделать инициализацию структуры, а затем запустить конструктор?
Когда-то было другое поведение. Что мешает сначала сделать инициализацию структуры, а затем запустить конструктор?
Инициализирующая последовательность не подразумевает запуск конструктора (и наоборот). У конструктора как правило свой список инициализации, поэтому может возникать путаница, если сделать как Вы предлагаете:
Инициализирующая последовательность не подразумевает запуск конструктора (и наоборот). У конструктора как правило свой список инициализации, поэтому может возникать путаница, если сделать как Вы предлагаете:
Ответ: 1. Инициализация - это какими байтами забить кусок памяти под структуру. Далее вызывается конструктор.
Ответ: 1. Инициализация - это какими байтами забить кусок памяти под структуру. Далее вызывается конструктор.
Неправильный ответ - прогрессивный компилятор при инициализации последовательностью поместит i=2 в область памяти ReadOnly (поскольку i - const). И далее при вызове списка инициализации конструктора и попытке записи i=1 будет ошибка доступа к памяти