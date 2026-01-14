Ошибки, баги, вопросы - страница 1459

Как такое может быть? Разная цена в тестере для открытых ордеров показывается в журнале и списке ордеров.

 Журнал

 

Список 

 

 940 билд.

 
Yury Kirillov:

Обновитесь, пожалуйста. Если не ошибаюсь эту проблему исправили уже в 941 билде. На данный момент доступен билд 950.
[Удален]  

Прошу 24 раз. Сделайте темплейт вида редактора.

Тот убогий вид по умолчанию это ужас. 

 

И вот так висит без действий не первый раз, а точнее последние дни не могу синхронизироваться, повисает вот так и все, не помогает обновить и извлечь .

 

Обратил внимание что в сторадж не пропустил папку с именем Development Сlass а с именем DevelopmentСlass все синхронизировалось...

 
Vladimir Pastushak:

Исправить глюки в хранилище.
 
Artyom Trishkin:
Исправить глюки в хранилище.

C чего начнем ?

 

 
Vladimir Pastushak:

C чего начнем ?

 

Ну да, чё-то как-то ссылка криво вставилась...

Но Барабашка всегда появляется неожиданно ...  ... и порою вовремя.

 
В убунте 15.10  терминал мт4 требует настройки прокси, убунта на виртуал боксе, подключение прямое, все проги выходят в нет без проблем, терминал просит прокси, что сделать что бы терминал не просил прокси ?
