Ошибки, баги, вопросы - страница 1459
Как такое может быть? Разная цена в тестере для открытых ордеров показывается в журнале и списке ордеров.
940 билд.
Прошу 24 раз. Сделайте темплейт вида редактора.
Тот убогий вид по умолчанию это ужас.
И вот так висит без действий не первый раз, а точнее последние дни не могу синхронизироваться, повисает вот так и все, не помогает обновить и извлечь .
Обратил внимание что в сторадж не пропустил папку с именем Development Сlass а с именем DevelopmentСlass все синхронизировалось...
Исправить глюки в хранилище.
C чего начнем ?
А если так: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1464#comment_2088279
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Artyom Trishkin, 2015.12.26 21:28Исправить глюки в хранилище.
Спасибо !
C чего начнем ?
Ну да, чё-то как-то ссылка криво вставилась...
Но Барабашка всегда появляется неожиданно ... ... и порою вовремя.