Ошибки, баги, вопросы - страница 2931
В 10-ке потребление памяти Терминалом показывается большим. А на Windows Server - много меньше.
Видимо, вычисление потребляемой памяти зависит от ОС.
Это такой род особенностей, что даже если знал, приходится заново поднимать весь пласт у себя в голове.
Здесь делал определение наличия себя же. Вроде, работало при переключении ТФ.
Я особо не вникал, но судя по этим строкам:
имя индикатора (в 0-м параметре) в создании сигнатуры не используется, что довольно странно.
Да, сталкивался. Validate запускает первый проход, следующие - нет. Кнопка Старт не запускается.
Дебажил - запускается. Делал распринтовку в релизе, все якобы хорошо, а не работает.
Сейчас специально запускаю дебаг-версию. Она нажимает на кнопку Старт без помех.
Причину бага так и не смог выяснить.
Хех недавно увидел эот ответ.
Как я понял это у меня локальные агенты не стартуют, почему не понял. В последних версиях терминала стало лучше вроде стартовать.
Ощущение что на виндовс сервер как то не совсем правильно определяет.
Или точнее постоянно сбрасываются настройки графиков, а это зависит от нехватки оперативной памяти. При этом по диспетчеру вроде как всё норм. Или впс ограничивается или мт5 прожорливее.
даёт результат 16388. Как проделать обратную процедуру: подставить значение 16388 и в результате получить строку с названием периода PERIOD_H4? Есть ли встроенная функция или надо писать свой конвертер? Если нет встроенной, как примерно могла бы выглядеть кастомная функция? Возможно, придётся писать что-то типа соответствия "ключ — значение"?
Оказывается, есть. Это радует. Благодарю!
Пытаюсь предоставить пользователю возможность выбирать как таймфреймы, так и их количество из списка меню настроечного окна индикатора:
и хочу, чтобы выбранные им периоды попадали прямиком в PArray. Но из вышеприведённого примера получается, что я присваиваю массиву предзаданные в программе значения, а не то, что вводит пользователь. К тому же компилятор выдаёт варнинги:
При попытке заменить последнюю строку на:
компилятор вообще выдаёт ошибку:
Кроме того, NO_PERIOD=0 означает PERIOD_CURRENT, а мне это не нужно, мне нужно что-то типа false или EMPTY_VALUE, но они вообще не подходят.
Как починить?