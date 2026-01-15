Ошибки, баги, вопросы - страница 2926

Добрый день!
Не могу зайти на свою профильную страницу, пишет ошибка... хотя, писать сюда могу. ЛС работает. Подскажите, пожалуйста, это у меня у одного так или это технические работы
 
Проверьте, уже работает.

 
Спасибо большое.

 

Не получается посмотреть КБ-публикации автора.

Внизу крутится колесико и ничего не происходит.

 
подтверждаю - утром не работало

проверил, сейчас тоже не работает - "крутится вечно"

 
ME под пятеркой предлагает CHART_IS_OFFLINE. Это ошибка?
 

Прошу разработчиков сообщить, происходит ли запрос на сервер, если в спецификации указано, что обращение инструмента закончено в связи с наступлением экспирацией, а я получаю сообщение:

failed exchange sell 1 Si-12.20 at market [Market closed]
 

ACCOUNT_FREEMARGIN перестала подсвечиваться как предопределенное значение. Хотя работает по прежнему. Вводит в заблуждение, и главное чтоб совсем не отключили вдруг) т.к. даже в СБ ещё она, а не  ACCOUNT_MARGIN_FREE


 
Добрый день, подскажите пожалуйста в стакане нет столбика объемов, как их восстановить? Уже облазил весь терминал до обновления было всё Ок
 

Уважаемые разработчики, добрый день!

Составил список багов и недочетов в тестере стратегий, прошу ответить, спасибо.

Версии терминалов:

2724, и релизная версия 2650!!!

