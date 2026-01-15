Ошибки, баги, вопросы - страница 2926
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не могу зайти на свою профильную страницу, пишет ошибка... хотя, писать сюда могу. ЛС работает. Подскажите, пожалуйста, это у меня у одного так или это технические работы
Добрый день!
Не могу зайти на свою профильную страницу, пишет ошибка... хотя, писать сюда могу. ЛС работает. Подскажите, пожалуйста, это у меня у одного так или это технические работы
Проверьте, уже работает.
Проверьте, уже работает.
Спасибо большое.
Не получается посмотреть КБ-публикации автора.
Внизу крутится колесико и ничего не происходит.
Не получается посмотреть КБ-публикации автора.
Внизу крутится колесико и ничего не происходит.
подтверждаю - утром не работало
проверил, сейчас тоже не работает - "крутится вечно"
Прошу разработчиков сообщить, происходит ли запрос на сервер, если в спецификации указано, что обращение инструмента закончено в связи с наступлением экспирацией, а я получаю сообщение:
ACCOUNT_FREEMARGIN перестала подсвечиваться как предопределенное значение. Хотя работает по прежнему. Вводит в заблуждение, и главное чтоб совсем не отключили вдруг) т.к. даже в СБ ещё она, а не ACCOUNT_MARGIN_FREE
Уважаемые разработчики, добрый день!
Составил список багов и недочетов в тестере стратегий, прошу ответить, спасибо.
Версии терминалов:
2724, и релизная версия 2650!!!