Ошибки, баги, вопросы - страница 2929
О том и базар :))
Вообще лучше указывать явно требование / пожелание указание ссылки на первоисточник в случае копирования или использования материалов. И ссылку лучше оформить в статье, что бы можно было просто скопировать и вставить.
Чел может и не хороший, а может и просто коряво сделал.
Здравствуйте.
У двух мои программ не отображается рейтинг от покупателей. Куда можно обратиться?
MT5 билд 2715. Вин 10 При загрузке слетели советники (и похоже индикаторы) с графиков, профиль т.е. набор самих графиков сохранился.
Далее обнаружил вот такое - любой советник или индикатор из окна Навигатора тянем или двойной щелчок - но загружается другой советник, стоящий неподалёку в списке Навигатора. Жесть короче.
Windows 10 Корпоративная 20H2 сборка 19042.685
тянем этот
Но загружается который чуть ниже
Пока лечится так: в окне "Навигатор" правый клик и "Обновить".
b2715
Во вкладке "Журнал" непомерное количество вот таких сообщений:
GO 2 01:21:02.928 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=1608769284
QJ 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=804384684
CP 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=536256444
KN 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=402192384
JD 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=321753924
Как результат терминал завис.
Что это? И как бороться с этим?
Подозрение на огромный размер лога из вкладки "Эксперт", который забивает всю память.
Впервые встречаю, когда результаты оптимизации (Fast genetic . . .) в клоуде, не совпадают с результатами одиночного теста.
Билд 2715
Перекомпиляция и повторная оптимизицая не помогает.
Подобные сообщения не могут помочь решить проблему, даже если она есть.
Первое - ищите проблему в записи/чтении файлов либо БД.
Подобные сообщения не могут помочь решить проблему, даже если она есть.
У меня нет столько времени, чтобы составить тестовый пример, чтобы поймать ошибку. Как это делаете вы.
Но еще добавлю, что когда оптимизация запускается повторно, то она начинается с самого начала, но прежние результаты оптимизации не очищаются.
Это наверно придумали для того, чтобы продолжить оптимизацию после ее прерывания ? Но тогда надо было дать возможность удалить прежние результаты, а не делать повторную компиляцию.
К сожалению, эта проблема у всех.
Это правильное поведение.
Вы можете самостоятельно удалить соответствующий opt-файл.
ЗЫ Вроде, в свойствах MQL-проектов есть опция, запрещающая использовать оптимизационные кеши.
Возможно это зависит от тиковых данных.
Для EURUSD оптимизация работает нормально. Тот пример был для BTCUSD.
Если во время оптимизации в клоуде и тестирования, тиковые данные берутся из разных источников, или не будут совпадать, то и результаты оптимизации и одиночного теста будут разные.
Но мы же не сможем регулировать этот процесс.