Nikolai Semko:
О том и базар :))

Вообще лучше указывать явно требование / пожелание указание ссылки на первоисточник в случае копирования или использования материалов. И ссылку лучше оформить в статье, что бы можно было просто скопировать и вставить.

Чел может и не хороший, а может и просто коряво сделал.

 

Здравствуйте. 

У двух мои программ не отображается рейтинг от покупателей. Куда можно обратиться?

 
Aleksey Mavrin:

MT5  билд 2715. Вин 10 При загрузке слетели советники (и похоже индикаторы) с графиков, профиль т.е. набор самих  графиков сохранился.

Далее обнаружил вот такое - любой советник или индикатор из окна Навигатора тянем или двойной щелчок - но загружается другой советник, стоящий неподалёку в списке Навигатора. Жесть короче.

Windows 10 Корпоративная 20H2 сборка 19042.685

тянем этот


Но загружается который чуть ниже


Пока лечится так: в окне "Навигатор" правый клик и "Обновить".

 

b2715

Во вкладке "Журнал" непомерное количество вот таких сообщений:

GO 2 01:21:02.928 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=1608769284

QJ 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=804384684

CP 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=536256444

KN 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=402192384

JD 2 01:21:02.933 MQL5 VirtualAlloc failed in large allocator, size=321753924

Как результат терминал завис.

Что это? И как бороться с этим?

Подозрение на огромный размер лога из вкладки "Эксперт", который забивает всю память.

 

Впервые встречаю, когда результаты оптимизации (Fast genetic . . .) в клоуде, не совпадают с результатами одиночного теста.

Билд 2715

Перекомпиляция и повторная оптимизицая не помогает.

 
Petros Shatakhtsyan:

Впервые встречаю, когда результаты оптимизации (Fast genetic . . .) в клоуде, не совпадают с результатами одиночного теста.

Билд 2715

Перекомпиляция и повторная оптимизицая не помогает.

Подобные сообщения не могут помочь решить проблему, даже если она есть.

Petros Shatakhtsyan:

Впервые встречаю, когда результаты оптимизации (Fast genetic . . .) в клоуде, не совпадают с результатами одиночного теста.

Билд 2715

Перекомпиляция и повторная оптимизицая не помогает.

Первое - ищите проблему в записи/чтении файлов либо БД. 

 
fxsaber:

Подобные сообщения не могут помочь решить проблему, даже если она есть.

У меня нет столько времени, чтобы составить тестовый пример, чтобы поймать ошибку. Как это делаете вы.

Но еще добавлю, что когда оптимизация запускается повторно, то она начинается с самого начала, но прежние результаты оптимизации не очищаются.

Это наверно придумали для того, чтобы продолжить оптимизацию после ее прерывания ?  Но тогда надо было дать возможность удалить прежние результаты, а не делать повторную компиляцию. 

 
Petros Shatakhtsyan:

У меня нет столько времени, чтобы составить тестовый пример, чтобы поймать ошибку. Как это делаете вы.

К сожалению, эта проблема у всех.

Но еще добавлю, что когда оптимизация запускается повторно, то она начинается с самого начала, но прежние результаты оптимизации не очищаются.

Это правильное поведение.

Это наверно придумали для того, чтобы продолжить оптимизацию после ее прерывания ?  Но тогда надо было дать возможность удалить прежние результаты, а не делать повторную компиляцию. 

Вы можете самостоятельно удалить соответствующий opt-файл.


ЗЫ Вроде, в свойствах MQL-проектов есть опция, запрещающая использовать оптимизационные кеши.

 
Сергей Таболин:

Первое - ищите проблему в записи/чтении файлов либо БД. 

Возможно это зависит от тиковых данных.

Для EURUSD оптимизация работает нормально. Тот пример был для BTCUSD.

Если во время оптимизации в клоуде и тестирования, тиковые данные берутся из разных источников, или не будут совпадать, то и результаты оптимизации и одиночного теста будут разные.

Но мы же не сможем регулировать этот процесс.

