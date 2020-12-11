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Calendar - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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(30)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\fxsaber\Calendar\
String.mqh (1.77 KB) просмотр
Event.mqh (20.88 KB) просмотр
Calendar.mqh (30.15 KB) просмотр
DST.mqh (11.46 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
Calendar_Example.mq5 (7.48 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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В MetaTrader5 имеется обновляемая объемная история фундаментальных календарных событий, к любым данным которой реализован программный доступ.


Данная библиотека позволяет удобно работать с этими данными. В частности, применять их в Тестере и в реальной торговле.


Работа с библиотекой показана в виде комментариев исходного кода примеров.


Получение исторических данных.

// Скрипт выводит исторические данные.

#include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> // Календарь - фундаментальный анализ на истории и в реал-тайме.

void OnStart()
{
  CALENDAR Calendar;
  
  // Взяли события по всем (NULL) валютам начиная с самой низкой (NONE) важности.
  const int Size = Calendar.Set(NULL, CALENDAR_IMPORTANCE_NONE, D'2020.12.07', D'2020.12.08');
  
  // Распечатали их.
  for (int i = 0; i < Size; i++)
    Print(Calendar[i].ToString());
}


Результат.

2020.12.07 AllDay EUR 0 День Конституции(constitution-day), Испания(ES) |  |  |  | 
2020.12.07 00:00 AUD 3 Выступление председателя Резервного Банка Австралии Лоу(rba-governor-lowe-speech), Австралия(AU) |  |  |  | 
2020.12.07 01:50 JPY 1 Международные резервы(jp-foreign-reserves), Япония(JP) | $1384.6 B |  | $1384.4 B | 
2020.12.07 02:30 AUD 1 Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м(anz-job-advertisements-mm), Австралия(AU) | 13.9% | 0.8% | 9.4% | 
2020.12.0705:00 CNY 1 Объем импорта USD г/г(imports-usd-yy), Китай(CN) | 4.5% | 4.4% | 4.7% | 
2020.12.0705:00 CNY 1 Объем экспорта USD г/г(exports-usd-yy), Китай(CN) | 21.1% | 3.6% | 11.4% | 
2020.12.0705:00 CNY 2 Торговый баланс(trade-balance), Китай(CN) | ¥507.1 B | ¥271.31 B | ¥401.75 B | 
2020.12.0705:00 CNY 2 Торговый баланс USD(trade-balance-usd), Китай(CN) | $75.42 B | $52.55 B | $58.44 B | 
2020.12.0705:00 CNY 1 Объем импорта г/г(imports-yy), Китай(CN) | -0.8% | -0.6% | 0.9% | 
2020.12.0705:00 CNY 1 Объем экспорта г/г(exports-yy), Китай(CN) | 14.9% | 2.2% | 7.6% | 
2020.12.07 07:00 JPY 1 Индекс совпадающих индикаторов(coincident-index), Япония(JP) | 89.7 | 81.8 | 81.1 | 84.8
2020.12.07 07:00 JPY 1 Индекс ведущих экономических индикаторов(leading-index), Япония(JP) | 93.8 | 92.7 | 92.5 | 93.3
2020.12.07 07:00 JPY 1 Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м(coincident-index-mm), Япония(JP) | 4.9% |  | 1.7% | 2.4%
2020.12.07 07:00 JPY 1 Индекс ведущих экономических индикаторов м/м(leading-index-mm), Япония(JP) | 0.5% |  | 4.0% | 4.2%
2020.12.07 08:00 ZAR 1 Валовые международные резервы(gross-international-reserves), Южно-Африканская Республика(ZA) | $53.76 B | $54.129 B | $53.658 B | 
2020.12.07 08:00 ZAR 1 Чистые международные резервы(net-international-reserves), Южно-Африканская Республика(ZA) | $51.257 B | $52.719 B | $51.364 B | 
2020.12.07 09:00 EUR 2 Промышленное производство г/г(industrial-production-yy), Германия(DE) | -3.0% | -11.4% | -7.3% | -6.7%
2020.12.07 09:00 EUR 2 Промышленное производство м/м(industrial-production-mm), Германия(DE) | 3.2% | 7.7% | 1.6% | 2.3%
2020.12.07 09:00 NOK 1 Производство в обрабатывающей промышленности м/м(manufacturing-production-mm), Норвегия(NO) | 0.6% | 0.1% | -0.5% | 
2020.12.07 09:00 NOK 1 Производство в обрабатывающей промышленности г/г(manufacturing-production-yy), Норвегия(NO) | -2.7% | -3.3% | -3.4% | 
2020.12.07 09:00 NOK 1 Промышленное производство м/м(industrial-production-mm), Норвегия(NO) | -3.5% | 0.0% | -1.7% | -1.6%
2020.12.07 09:00 NOK 1 Промышленное производство г/г(industrial-production-yy), Норвегия(NO) | 0.0% | 6.9% | 6.3% |

    Можно сравнить с тем, что выдает сам MT5-Терминал.


    Получение предстоящих событий.

    // Скрипт выводит предстоящие события.

#include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> // Календарь - фундаментальный анализ на истории и в реал-тайме.

void OnStart()
{
  CALENDAR Calendar;
  
  string Currencies[2];
  
  // Получили валюты текущего символа.
  Currencies[0] = ::SymbolInfoString(_Symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE);
  Currencies[1] = ::SymbolInfoString(_Symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);
    
  // Взяли предстоящие важные события по валютам символа.
  Calendar.Set(Currencies);
  
  Print(Calendar.ToString()); // Распечатали их.
}

    Подобное встраивание в информационные системы позволяет в советниках/индикаторах информировать о важных предстоящих календарных событиях.


    Бэктест на фундаментальных данных.


    Ниже советник, который торгует NonFarm Payrolls по данным сравнения текущего и прогнозного значений.

    // Советник для торговли в MT4/5-Тестере на истории фундаментальных данных.

#define CALENDAR_FILENAME "Calendar.bin" // Название файла для чтения/записи Календаря.
#property tester_file CALENDAR_FILENAME  // Указание, чтобы MT5-Тестер подхватывал данный файл.

#include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> // Календарь - фундаментальный анализ на истории и в реал-тайме.

input group "Calendar"
input string inCurrency = "USD";        // Currency
input string inFilterName = "payrolls"; // FilterName

input group "EA"
input int inTP = 1000; // TakeProfit
input int inSL = 1000; // StopLoss
input bool inReverse = true; // Trade direction

CALENDAR Calendar; // Объект с данными календаря.

int OnInit()
{      
  bool Res = false;
  
  if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) // Если работаем в Тестере
  {
    Res = Calendar.Load(CALENDAR_FILENAME) &&      // Загрузили события из файла.
          Calendar.FilterByCurrency(inCurrency) && // Применили фильтр по валюте.
          Calendar.FilterByName(inFilterName);     // Применили фильтр по названию события.
    
    if (!Res)                                      // Если проблемы с загруженными данными,
      Print("Run the EA in the MT5-Terminal!");    // сообщили, что нужно их получить запуском советника в MT5-Терминале.
  }
#ifdef __MQL5__
  // Работаем в Терминале.
  else if (Calendar.Set(NULL, CALENDAR_IMPORTANCE_NONE, 0, 0) && // Загрузили абсолютно все события (история + будущее) из MT5-Терминала.
           Calendar.Save(CALENDAR_FILENAME))                     // Сохранили их в файл.
    MessageBox("You can run the EA in the MT4/5-Tester.");       // Сообщили, что можем теперь работать в MT4/5-Тестере.
#endif // #ifdef __MQL5__

  return(!Res);
}

void OnTick()
{
  static int Pos = Calendar.GetPosAfter(TimeCurrent()); // Получили позицию события в Календаре, которая стоит сразу за текущим временем.
  
  if ((Pos < Calendar.GetAmount()) &&       // Если не вышли за границы Календаря
      (Calendar[Pos].time < TimeCurrent())) // и текущее время перешагнуло событие.
  {        
    const EVENT Event = Calendar[Pos];      // Получили соответствующее событие.
    
    if ((Event.Actual != LONG_MIN) && (Event.Forecast != LONG_MIN)) // Если текущее и прогнозное значения события заданы
    {
      Print(Event.ToString()); // Распечатываем полностью это событие.

      if (Event.Actual > Event.Forecast)                                                                          // Если текущее значение больше прогнозного,
        PositionOpen(inReverse, "Act.(" + Event.ActualToString() + ")>(" + Event.ForecastToString() + ")For.");   // открываем позицию одного направления.
      else
        PositionOpen(!inReverse, "Act.(" + Event.ActualToString() + ")<=(" + Event.ForecastToString() + ")For."); // Иначе - другого направления.
    }
            
    Pos = Calendar.GetPosAfter(TimeCurrent(), Pos); // Получили позицию события в Календаре, которая стоит сразу за текущим временем.
  }
}

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

// Открывает позицию с заданным комментарием.
TICKET_TYPE PositionOpen( const int Type, const string comment )
{
  return(Type ? OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, Bid + inSL * _Point, Bid - inTP * _Point, comment)
              : OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Ask - inSL * _Point, Ask + inTP * _Point, comment));
}

    Запускаем один раз в MT5-Терминале, чтобы сохранить все исторические данные (~60 Mb). После этого они будут доступны в Тестере.


    Результат (за шесть лет по H1-ценам открытия).


    Особенности.

    • Не использует DLL, может работать в Маркете.
    • Кроссплатформенная работа: в MT4 получение данных из файла.

    BEST CORRELATION BEST CORRELATION

    Он перебирает все инструменты счета, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.

    MA Inputs MA Inputs

    Индикатор iMA с настройками линии из советника

    MACD Historgamm Inputs MACD Historgamm Inputs

    Расширенные входные параметр для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    ZigzagX ZigzagX

    Модификация стандартного индикатора ZigzagColor.