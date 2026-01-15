Ошибки, баги, вопросы - страница 2833

Mikhail Dovbakh:

А в чем проблема? В рефлексах?)

А "Форум" все же кликаем чаще чем "Документация" - во всяком случае на сайте...

проблема в том, что полоса прокрутки страницы находится с правой стороны а кнопка "Форум" теперь с левой стороны, мышой теперь двигать надо больше.

по хорошему нужно кнопку "Форум" нужно перенести как можно ближе вправо, туда же переместить навигационные кнопки со страницами веток.

при этом со смартфона юзабельность практически осталась без изменений.

 
Vladimir Pastushak:
Сайт не работает, зашёл через ВПС,  Выдает 403 ошибку

Получил блокировку по IP адресу причин за что не вижу, кому писать?

 
Перезагрузите роутер и все дела. Надеюсь у вас не статический IP.

 
)) Алексей, привет! 

Это не поможет, т.к. внешний ip не изменится

Вот это поможет  https://chrome.google.com/webstore/detail/setupvpn-lifetime-free-vp/oofgbpoabipfcfjapgnbbjjaenockbdp

всем помогало, и у меня была ошибка 403 в начале года на ПК, а на планшете все работало - роутер перегрузил все пропало

поиском по форуму "403" - довольно регулярно народ жалуется

 
Ошибка при компиляции: 
#import "function.ex5"
#import
string g( string function )
{
        return (function + " "); //Error: '+' - unexpected token
}

а так:

#import "function.ex5"
#import
string g( string function )
{
        return  function + " " ; //нормально
}

нормально. А какая принципиальная разница?

 
Интересная новость и малоприятная. Если это только ретурн касается то можно и запомнить. Если где то ещё проявляется, то слом логики скобок совсем не логичный.
 
Это поможет заблокировать финансовые операции тому, кто будет ходить на сайт через различные анонимайзеры.

И, да, перезагрузка роутера помогает практически всегда.

 

А как запускать проверку на наличие отложенных ордеров по ранее заданным параметрам?

Просто у меня каждый тик отложки открываются, а мне так не надо и sleep тоже не вариант делать, так как другой функционал нужно чтобы работал. 

Ну эт я только на старте разработки)

 
Как-же вас научить читать документацию?


