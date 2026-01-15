Ошибки, баги, вопросы - страница 2839
На графике (в частности EURUSD) с месячным и недельным таймфреймом перекрестие очень медленно двигается вслед за курсором - для воспроизведения достаточно плавно перемещать курсор по диагонали. На остальных таймфреймах - нормально. Ранее такой задержки не было
Ошибка при выполнении:
Результат: 1-2-2-0-0-0
Ожидалось: 1-2-0-0
как в C++. Кроме того ожидался единый синтаксис: приведение - это приведение, а не вызов конструктора
Да вроде всё верно, мне кажется. Просто наверно там ещё вызывается конструктор перемещения, который в MQL заменяется копированием.
(А)а1 или А(а1) приведение типов А а1 не приведение, а объявление типа вроде в доках. Хотя счас со скобками че то не то происходит. Единый формат нужен для языка.
Тут отличие в том, что в плюсах (A)a1 означает приведение копии объекта. А в MQL - приведение ссылки. Из-за этого можно огрести проблемы с совместимостью.
Не си не питон) что то между. Спс, не знал, полагал, что приведение типа объекта. Экономия.)
Да вроде всё верно. Просто наверное там ещё вызывается конструктор перемещения, который в MQL заменяется копированием.
Сомневаюсь что все верно, потому что допустим:
Результат в MQL: 3
, а в C++: 1
В любом случае пусть проверят
Я бы не был таким однозначным при интерпретации MQL кода на С++.
Код для С++ (online: https://onlinegdb.com/Hy1FIj9Qv):
И как предлагаете 3ий вариант g_cast записать на MQL ?
Можно явно вызвать функцию из базового класса: