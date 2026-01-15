Ошибки, баги, вопросы - страница 2837
Добрый день!
Купил приложение - ***.
Сейчас его необходимо установить в терминале МТ5, но оно не скачивается, в чем может быть проблема?
Установил демо версию, а сегодня купил полную, но она не загружается, жму установить - ничего не происходит, пишет нажмите F1 для справки.
Глюк.
Удаленный ордер не попал в историю.
Сразу после запуска терминала один из советников удалил несколько ордеров. Об каждом из них есть отметка в логах советника и терминала.
После этого некоторые ордера пропали из активных и не появились в истории. Таких ордеров не наблюдается на вкладке "История" в режиме "ордера". При сохранении отчета, в списке ордеров - также нет. Эксперты пробуют его найти по тикету среди ордеров в истории - ордера нет.
Но во втором терминале на этом же компьютере, подключенный к этому же счету, этот ордер есть!
Полагаю, что если первый терминал перезапустить, пропавший ордер появится в истории. Чуть позже проверю.
На скрине видна ситуация, ордер с номером 132742923 есть в терминале слева, отсутствует в терминале справа.
Дополнительные сведения:
Все случилось сразу после перезагрузки компьютера, оба терминала стартуют из "Автозагрузки". Удалялось сразу большое количество ордеров, 35 штук. Компьютер заметно тормозил.
Срочный рынок, брокер "Открытие".
Оба терминала build 2560 24 Jul 2020
Updated: После перезапуска терминала ордер с тикетом 132742923 появился в истории.
Появилась проблема с выставление лимитных ордеров на мобильном MetaTrader 5.0 версия 2569 от 13.08.2020 под Android 10. Лимитные ордера просто не устанавливаются. При установке любой цены, кнопка Установить, неактивна. Также, невозможно установить стоплимит при открытии позиции рыночной заявкой, можно установить цену, открыть позицию, но стоплимит установлен не будет.
Приложение переустанавливал, кэши чистил, не помогает.
Прошу помочь тех, кто сталкивался с данной проблемой.
Из документации по ::CopyTime(...)
В случае если запрашиваются данные за пределами TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.
Непонятно почему данное правило действует также и в Сервисах. Сервис не привязан к графику, а значит это ограничение на него избыточно и ожидаются данные в пределах SERIES_BARS_COUNT (если оно больше)
Просьба починить вставку изображений из буфера по CTRL+V.
есть у меня ощущение, что одно из зеркал сайта сбоит периодически. Как будто при большой нагрузке, например, запросы перенапрявляются на вспомогательный веб сервер и вот тут начинаются чудеса вроде недоступных ресурсов, невозможности вставить картину и т.п.
Ответьте пожалуйста, сканирование сообщений через программы, подобные spy++, для МТ5 невозможно?
Возможно. Только используйте 64-битную версию spy