Ошибки, баги, вопросы - страница 2836
Как-же вас научить читать документацию?
Это я видел
Результат: -1
Ожидалось: 999
Фактически внутри модуля приоритет у похожей встроенной функции ::StringFind выше, чем у функции с точно совпадающей сигнатурой, что само по себе нонсенс. Для правильной работы нужно указать контекст модуля для вызова функции реализованной внутри этого же(!) модуля
- что нонсенс вдвойне
Хочу один раз уяснить для себя поведение неадекватов с определенными правами.
В англоязычной КБ русскоязычный автор выкладывает свою работу. Пишу на нее комментарий автору на русском и английском языках. Русский удаляют. Это норма?
Речь об этой ветке. Неоднократно сталкивался с удалением своив постов, сделал скрин текущего.
Хочу знать, где и за что будут удалены мои посты, чтобы больше их никогда не писать.
(*) предупреждение... а скоро видимо будет ошибка. Функции (1) и (2) однозначно различаются по числу параметров. В C++ там понятно почему, но MQL всегда был в этом смысле более передовым
тоже сталкивался с таким, но это не есть неадекватность, а это есть выполнение своих обязанностей. Нужно поменять давно устаревшее правило - "русский форум = русский язык" => исчезнут обязанности => удалять перестанут.
Автопереводчики сейчас справляются с разговорным языком на 4 (все же, что то теряется) и поэтому нужно внедрить новое правило - "пиши на том языке, который лучше знаешь". Лучше пусть носитель английского напишет на своем родном и с помощью разных переводов (яндекс, гугл, deepl.com, своя голова, в конце концов) его поймут, чем он оставит сообщение на русском и тем самым лишит нас исходиков.
Уберите правило "национальный форум = национальный язык" к лешему уже!
Исправление этой ошибки особенно актуально в свете этого нововведения. Иначе (1) будет не вызвать
Запускаю terminal64.exe только с одним ключем.
Process Monitor показывает другое у запущенного terminal64.exe.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
fxsaber, 2020.08.26 14:48
ЗЫ Невозможно вставить из буфера картинку. Сломали что-то на сайте.