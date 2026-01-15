Ошибки, баги, вопросы - страница 2834

Valeriy Yastremskiy:
Интересная новость и малоприятная. Если это только ретурн касается то можно и запомнить. Если где то ещё проявляется, то слом логики скобок совсем не логичный.

Похоже это связано именно с вызовом 

import

, т.к. без вызова все работает корректно...

 
Artyom Trishkin:

Это поможет заблокировать финансовые операции тому, кто будет ходить на сайт через различные анонимайзеры.

И, да, перезагрузка роутера помогает практически всегда.

Артем, правила нарушать нельзя, тут я с вами соглашусь )

Но, нет, перезагрузка домашнего роутера не всегда меняет даже внутренний динамический ip адрес подключенного к нему компьютера, т.к. DHCP протокол выдает адрес на продолжительное время (часы, дни). Внешний (публичный) ip адрес от перезагрузки не изменится. Его назначение в зоне ответственности провайдера.

Igor Makanu:

всем помогало, и у меня была ошибка 403 в начале года на ПК, а на планшете все работало - роутер перегрузил все пропало

поиском по форуму "403" - довольно регулярно народ жалуется

если это помогает, значит причина проблемы не в блокировке по внешнему ip, а в чем-то другом

 
Nikolai Karetnikov:

Спорить не буду. Но помогает перезагрузка роутера. А копаться в теоретических выкладках как в ворохе бумаги - нет никакого желания и времени.

 
А я думал такие провайдеры уже ушли в историю. Те провайдеры которые раздают тырнет как локальную сеть по всему дому. Или иногда по району.
 
Alexandr Andreev:

Видимо да. Ретурн и со скобками и без скобок корректно отрабатывает без импорта. Погорячился)

 
Alexandr Andreev:

Вот пример без #import:

class function {};
string g( string function )
{
        return ( function ); //Error:
}
 
const не выделяется цветом в строке (1)



а в строке (2) - нормально. А какая принципиальная разница?
A100:

const не выделяется цветом в строке (1)


а в строке (2) - нормально. А какая принципиальная разница?

 
 
Здравствуйте ребята что случилось у меня с 16540 рейтинга стало 127 потом через минут 5 стало 137 сколько продуктов у меня не показывает что за дела
У кого то есть такое или было ?
