Интересная новость и малоприятная. Если это только ретурн касается то можно и запомнить. Если где то ещё проявляется, то слом логики скобок совсем не логичный.
Это поможет заблокировать финансовые операции тому, кто будет ходить на сайт через различные анонимайзеры.
И, да, перезагрузка роутера помогает практически всегда.
Артем, правила нарушать нельзя, тут я с вами соглашусь )
Но, нет, перезагрузка домашнего роутера не всегда меняет даже внутренний динамический ip адрес подключенного к нему компьютера, т.к. DHCP протокол выдает адрес на продолжительное время (часы, дни). Внешний (публичный) ip адрес от перезагрузки не изменится. Его назначение в зоне ответственности провайдера.
https://www.whatismyip.com/what-is-my-public-ip-address/
всем помогало, и у меня была ошибка 403 в начале года на ПК, а на планшете все работало - роутер перегрузил все пропало
поиском по форуму "403" - довольно регулярно народ жалуется
если это помогает, значит причина проблемы не в блокировке по внешнему ip, а в чем-то другом
Спорить не буду. Но помогает перезагрузка роутера. А копаться в теоретических выкладках как в ворохе бумаги - нет никакого желания и времени.
Видимо да. Ретурн и со скобками и без скобок корректно отрабатывает без импорта. Погорячился)
Вот пример без #import:
const не выделяется цветом в строке (1)
а в строке (2) - нормально. А какая принципиальная разница?