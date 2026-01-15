Ошибки, баги, вопросы - страница 2826
Здравствуйте. Надеюсь правильно выбрал ветку.
В визуальном тестере почти никогда не создается окно индикатора, используемого советником, причем ошибок никаких не выдается и остальное работает.
Индикатор появляется и отрисовывается только если раскоментить Sleep(1) в инициализаторе советника.
В чём может быть проблема?
Sleep() мне не подходит, т.к. ChartWindowFind(0, short_name) кастомного индикатора перестает работать в левой части графика.
Вот простой пример с которым проблемы:mt5 build 2572
Такой обходной вариант рассматривал, спасибо. Похоже, только так и надо.
Не знаю, изменилось ли что, но на момент написания статьи работал универсальным образом такой код:
Подскажите способ узнать номер ядра в тестируемом советнике. В MQL API такого нет, но вроде кто-то делал парсинг пути агента - там не понятно, насколько папки в Tester унифицированы.
Спасибо, попробую. Правда номер порта может быть и пятизначным (а чисто технически и меньше 4 знаков, хотя они считаются зарезервированными за стандартными сервисами), так что способ экстракции для себя поправлю.
Доброго дня!
Допустим, при разработке советника я запускаю его в режиме отладки. Значение по-умолчанию одной из input переменных было только что изменено в коде. Ее run-time значение, тем не менее, подставляется из предыдущего input набора тестера стратегий.
Вопрос: "какого лешего это происходит?". Черт с ним, что синхронизации нет, но почему приоритет в режиме отладки у набора, а не у кода?
Если коротко, то просто учитывайте эту особенность.
Поделитесь инфой, какие размеры EX5-файлов боевых торговых советников?
У меня (одна (безындикаторная) торговая логика) без каких-либо явных и неявных (статические массивы) ресурсов и без GUI ~1250 Кб (EX4 - 450 Кб). При этом версия под Тестер (без обвеса, заточенного на реал) - ~250 Кб.
Поделитесь инфой, какие размеры EX5-файлов боевых торговых советников?
150кб без индикаторов
Если коротко, то просто учитывайте эту особенность.
