Ошибки, баги, вопросы - страница 2828
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На текущий момент тупо куча одинаковых файлов, различающихся только последней цифрой в расширении.
Они ж в разных папках находятся. У вас по симлинку чтоль объединены?
В MQL5 общая для обоих Терминалов.
Как поменять язык интерфейса МТ5? Вроде раньше была переключалка в меню, теперь не нахожу.
При попытке создать ресурс, компилятор "ругается" на BMP файл mouse.bmp
Хотя, если использовать напрямую, ошибки нет и картинко отображается корректно.
файл в архиве.
Редактор
Поведение в МТ4 аналогичное...
При попытке создать ресурс, компилятор "ругается" на BMP файл mouse.bmp
Хотя, если использовать напрямую, ошибки нет и картинко отображается корректно.
файл в архиве.
Редактор
Поведение в МТ4 аналогичное...
не хочет глотать 8-битный битмап.
Лучше преобразовать в 24 или 32 битный.
32 битный предпочтительней когда нужен альфа-канал, тогда можно будет получать изображение на прозрачном фоне, а не на прямоугольном закрывающем чарт фоне.
В этом случает нужно битмап переносить в массив через ResourceReadImage и использовать COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.
Раскрытие области видимости через шаблонный параметр для доступа к функциям с возвращаемым значением.
Пример 1: вызов функции базового класса.
Пример 2: вызов static-функции класса.
Перегрузка шаблонной функции в теле класса, шаблонный параметр перекрывает правильную версию функции.
(Для глобальных функций - разрешение перегрузки работает ок.)