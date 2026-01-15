Ошибки, баги, вопросы - страница 2828

fxsaber:

На текущий момент тупо куча одинаковых файлов, различающихся только последней цифрой в расширении.

Они ж в разных папках находятся. У вас по симлинку чтоль объединены?
 
В MQL5 общая для обоих Терминалов.

 
Как поменять язык интерфейса МТ5? Вроде раньше была переключалка в меню, теперь не нахожу.
 
Столкнулся со странной ситуацией на днях - индикатор на TF M1 стал неверно определять цену открытия дневного бара. Индикатор уже используется года 3, до этого нареканий не было. Смещение было очень существенным, порядка 500 пунктов, при этом с утра он показывал правильные данные, а после обеда уже стал врать. Переключение TF не помогало, помогло лишь изменение TF расчета индикатора в самих настройках индикатора. Воспроизвести это не знаю как. Такие глюки пугают при автоматической торговле.
 

При попытке создать ресурс, компилятор "ругается" на BMP файл mouse.bmp

unsupported image format 'C:\Users\pc\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\Images\MyBMP\mouse.bmp'  

Хотя, если использовать напрямую, ошибки нет и картинко отображается корректно.

#property strict
string label_name="currency_label";        // имя объекта OBJ_BITMAP_LABEL 
#resource "\\Files\\Images\\MyBMP\\Style-Pause-icon.bmp";    // путь к файлу каталог_данных_терминала\MQL4\Files\Images\MyBMP\... 
//#resource "\\Files\\Images\\MyBMP\\mouse.bmp";    
string press      ="::Files\\Images\\MyBMP\\Style-Pause-icon.bmp";    // RESOURCE
string unpress    ="\\Files\\Images\\MyBMP\\mouse.bmp";  // путь к файлу каталог_данных_терминала\MQL4\... 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- создадим кнопку OBJ_BITMAP_LABEL, если ее еще нет 
   if(ObjectFind(0,label_name)<0) 
     { 
      //--- попробуем создать объект OBJ_BITMAP_LABEL 
      bool created=ObjectCreate(0,label_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0); 
      if(created) 
        { 
         //--- привяжем кнопку к правому верхнему углу графика 
         ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); 
         //--- теперь настроим свойства объекта 
         ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,100); 
         ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,50); 
         //--- сбросим код последней ошибки в 0 
         ResetLastError(); 
         //--- загрузим картинку для состояния кнопки "Нажата" 
         bool set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,0,press); 
         //--- проверим результат 
         if(!set) 
           { 
            PrintFormat("Не удалось загрузить картинку из файла %s. Код ошибки %d",press,GetLastError()); 
           } 
         ResetLastError(); 
         //--- загрузим картинку для состояния кнопки "Отжата" 
         set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,1,unpress); 
          
         if(!set) 
           { 
            PrintFormat("Не удалось загрузить картинку из файла %s. Код ошибки %d",unpress,GetLastError()); 
           } 
         //--- отдадим графику команду на обновление, чтобы кнопка появилась сразу же, не дожидаясь тика 
         ChartRedraw(0); 
        } 
      else 
        { 
         //--- объект создать не удалось, сообщим об этом 
         PrintFormat("Не удалось создать объект OBJ_BITMAP_LABEL. Код ошибки %d",GetLastError()); 
        } 
     } 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert deinitialization function                                 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnDeinit(const int reason) 
  { 
//--- удалим объект с графика  
   ObjectDelete(0,label_name); 
  }
//+------------------------------------------------------------------+

файл в архиве.

Редактор


Поведение в МТ4 аналогичное...

Документация по MQL5: Общие функции / ResourceCreate
Файлы:
Images.zip  3 kb
_Button_res.mq5  6 kb
 
не хочет глотать 8-битный битмап. 
Лучше преобразовать в 24 или 32 битный.

32 битный предпочтительней когда нужен альфа-канал, тогда можно будет получать изображение на прозрачном фоне, а не на прямоугольном закрывающем чарт фоне.

В этом случает нужно битмап переносить в массив через ResourceReadImage и использовать COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Файлы:
Images.zip  3 kb
 
Добрый день, после обновления возник следующий баг [MT4 (1280) / МE (2375)]:

Раскрытие области видимости через шаблонный параметр для доступа к функциям с возвращаемым значением.         

Пример 1: вызов функции базового класса.                
class _f
{
public:
   
   bool f(){ return false; }
   
   void g(){ Print("g");   }   
};

template<typename F>
class run_f : public F
{
public:

   bool f(){ return F::f(); } //<--- '::' - unexpected token

   void g(){ F::g(); }        //<--- OK
};


//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart() 
{ 
   run_f<_f> r;
   
   r.f();
   r.g();
}  
Если обращаемся через раскрытие области видимости к void-функции или без продвижения возвращаемого значения, то все ок.

Пример 2: вызов static-функции класса.  
class _f
{
public:
   
   static bool static_f(){ return true; } 
   static void static_g(){}    
};

template<typename F>
bool call_static()
{
   return F::static_f(); //<--- '::' - unexpected token and function not defined
   
   F::static_f();       //<--- OK (не используем возварщаемое значение)
   
   //F::static_g();     //<--- OK (void функция)
   
   return true;  
}

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart() 
{ 
   call_static<_f>();
}  

До обновления работало. В MT5/MetaEditor 2560 тоже все ок.
Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор возврата return
Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор возврата return
Не одинаковое поведение для Select-функций. 
void OnStart()
{
  PositionSelectByTicket(0); // OK
  OrderSelect(0);            // return value of 'OrderSelect' should be checked
}
 
Добрый день, после обновления возник следующий баг [MT4 (1280) / МetaEditor (2375)]: 

Перегрузка шаблонной функции в теле класса, шаблонный параметр перекрывает правильную версию функции.
(Для глобальных функций - разрешение перегрузки работает ок.)
template<typename T>
class template_class{};

class X
{  
public:

   template<typename T>
   void f(const template_class<T>&) 
   {
      Print("T");
      
      T * obj = NULL;
   }
   
   void f(const template_class<string>&) 
   {
      Print("string");
   }
   
   void call()
   {
      template_class<string> ts;
      
      f(ts);    //Вызывает версию Т, а должен string.
   }
};

void OnStart()
{
   X x;
   
   x.call();
}
