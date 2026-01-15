Ошибки, баги, вопросы - страница 2830
Меню отсортировали по частоте использования.
Это теперь так маркетологи решают? Просто логично повышать частоту использования других сервисов, в том числе за счет первичного их предложения.
Поделитесь информацией, что будет через месяц с частотой, как она изменится - интересно.
Не бузите, этому учат на специальных курсах. В супермаркетах периодически тоже меняют места выкладки товаров. Человек по привычке идёт туда где он всегда брал водку, а там её нет. Зато он увидел, что в продаже есть ещё и колбаса. Берёт колбасу, находит то за чем он пришёл и у магазина увеличился товарооборот.
Вот и тут тоже будете чаще открывать документацию, тыча по привычке туда где была сцилька на форум. Может и почитаете чего полезного.
А серьёзно: это не супермаркет. Здесь такие приёмы не работают. Если мне не интересны новости, не интересны котировки и Вебтерминал вместе с VPS……… А в CodeBase не полезу даже если будут приплачивать. Разве-что будут много приплачивать. Но читать там всё-равно ничего не буду.
не прокатит, получили обратный эффект - у меня скрывается ссылка документация )))
Значит чаще будете читать статьи.)))))
а так:
нормально. А какая разница?
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. Пишу советника для платформы MetaTrader 5. Брокер PSB Forex. У этого брокера есть операция, которая называется "ролловер". Так вот, во время тестирования этот "ролловер" пытается переоткрывать сделки с лотом равным нулю. Получается, что во время тестирования сделки, просто закрываются и все. При этом во время обычных торгов (проверял на демо) все переносится, как надо. Может кто-то знает как исправить этот баг во время тестирования?
Ошибка при компиляции
Потому, что в первом случае f переопределена до вызова f(int), а во втором после
Меню отсортировали по частоте использования.
по феньшуй в середину тогда уж самые частые) .... конечно привыкнут)
Потому, что в первом случае f переопределена до вызова f(int), а во втором после
Вы опять не в теме - разницы нет никакой. В обоих случаях: или ошибки не должно быть - или должна быть (как в C++). Вот пример (3), когда f переопределена после, как и в случае (2), однако в отличии от (2) - ошибка при компиляции