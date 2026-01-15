Ошибки, баги, вопросы - страница 2830

Меню отсортировали по частоте использования.

Через месяц все привыкнут.
 
Это теперь так маркетологи решают? Просто логично повышать частоту использования других сервисов, в том числе за счет первичного их предложения.

Поделитесь информацией, что будет через месяц с частотой, как она изменится - интересно.

 
 

Не бузите, этому учат на специальных курсах. В супермаркетах периодически тоже меняют места выкладки товаров. Человек по привычке идёт туда где он всегда брал водку, а там её нет. Зато он увидел, что в продаже есть ещё и колбаса. Берёт колбасу, находит то за чем он пришёл и у магазина увеличился товарооборот.

Вот и тут тоже будете чаще открывать документацию, тыча по привычке туда где была сцилька на форум. Может и почитаете чего полезного.

А серьёзно: это не супермаркет. Здесь такие приёмы не работают. Если мне не интересны новости, не интересны котировки и Вебтерминал вместе с VPS……… А в CodeBase не полезу даже если будут приплачивать. Разве-что будут много приплачивать. Но читать там всё-равно ничего не буду.

 
не прокатит, получили обратный эффект - у меня скрывается ссылка документация )))


 
Значит чаще будете читать статьи.)))))

 
Ошибка при компиляции 
class A {
        int f( int ) { return 0; }
        void g( int f ) { f = f( 1 ); } //(1) Error: '1' - some operator expecte
};

а так:

class A {
        int f( int ) { return 0; }
        void g()    { int f = f( 1 ); } //(2) нормально
};

нормально. А какая разница?

 

Всем привет!

Столкнулся с проблемой. Пишу советника для платформы MetaTrader 5. Брокер PSB Forex. У этого брокера есть операция, которая называется "ролловер". Так вот, во время тестирования этот "ролловер" пытается переоткрывать сделки с лотом равным нулю. Получается, что во время тестирования сделки, просто закрываются и все. При этом во время обычных торгов (проверял на демо) все переносится, как надо. Может кто-то знает как исправить этот баг во время тестирования?

 
Потому, что в первом случае f переопределена до вызова f(int), а во втором после

class A {
        int f( int ) { return 0; }
        void g() { int f = f( 1 ); int x=f(1);} //(1) Error: '1' - some operator expecte
};
 
по феньшуй в середину тогда уж самые частые) .... конечно привыкнут)

 
Vladimir Simakov:

Потому, что в первом случае f переопределена до вызова f(int), а во втором после

Вы опять не в теме - разницы нет никакой. В обоих случаях: или ошибки не должно быть - или должна быть (как в C++). Вот пример (3), когда f переопределена после, как и в случае (2), однако в отличии от (2) - ошибка при компиляции

class B {
public:
        B( int ) {}
};
class A {
        int f( int ) { return 0; }
        void g()    { B f(f( 1 )); } //(3) Error: '1' - some operator expected
};
