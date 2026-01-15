Ошибки, баги, вопросы - страница 2840
Можно явно вызвать функцию из базового класса:
Если и когда исправят
можно конечно и явно будет вызывать в общем случае
И как предлагаете 3ий вариант g_cast записать на MQL ?
Ну вот так можно:
A(this).f();
Build 2584
Ошибка не исправлена.
При первом запуске сервиса, WebRequest возвращает 200.
При повторном запуске сервиса ПКМ, WebRequest возвращает ошибку 1001.
Удалив сервис и запустив снова, всё повторяется.
Здравствуйте. Что за беда с валидатором? Постоянно выдает ошибку "no trading operations", на EURUSD всегда, на других парах периодически. Началось того, что не мог пройти валидацию советником, постоянно выдавал эту ошибку, я давай искать проблему, убирать проверки и условия, и закончилось тем, что написал простейший советник, который на каждом тике открывает ордера, и что думаете? Ошибка никуда не делась. Вот код этого простого советника. Как быть?
В реальном мире минимальный лот не всегда равен 1.0 да и денег на торговом счёте может быть всего $2.5 ...
Дело не в лоте, я любой лот ставил, и нормализацию лота делал, да и ошибки были бы, а тут не на что не ругается, кроме как нет ни одной торговой операции.
Нет нормализации цен, не везде можно сразу открыть ордер с тейком и стоп лоссом сразу.
Это значит, что вам рановато в маркет…………
Нет нормализации цен, не везде можно сразу открыть ордер с тейком и стоп лоссом сразу.
Вы внимательно читали мой пост и? Я специально не стал усложнять код разными нормализациями и проверками. А так в советниках я всегда это делаю. Вы видите в коде, что так же есть попытки открыть ордер и без СЛ и ТП? Специально такие попытки прописал, но все без результатов. Цель этого советника не открыть ордер как положено, а делать попытки, чтобы хотя бы ошибки были какие нибудь, а тут как будто 0 попыток.