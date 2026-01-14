Ошибки, баги, вопросы - страница 1413
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
есть торговая история счета, где местами торговали вручную, местами - автоматом, а иногда - сигналы. И хочется понять не итоговый Gain счета, а классифицировать: Gain ручной торговли за период, Gain сигнальной торговли и Gain АТС-торговли (включая полуавтоматы).
как выглядит запись "Установлен..." , если инициатором торгового действия был сигнал?
Вы посмотрите специальную тему - там все скрипты в исходниках MQL4/MQL5/C++ приведены, включая результаты тестирования этих языков с графиками. Использованы стандартные примеры(часть из большого набора), которыми тестируются компиляторы различных языков программирования по всему миру.
Это настолько простая в доказательстве тема, что претензии принимаются только оформленные в аналогичном виде.
Тестирование нового компилятора MQL5 для x64 платформ - ускорение расчетов от 2 до 10 раз!
В билде 1194 появилась возможность отключать кнопки быстрого трейдинга с чарта в настройках чарта.
Доступно на MetaQuotes-Demo.
А разве кто-то подвергал сомнению те майские результаты тестирования? Речь вообще-то шла совсем о другом. Касаемо вашего заявления несколькими страницами ранее. Исходя из которого следует, будто бы текущий билд MQL уже будет обгонять C++.
Скорее это вы такое придумали в погоне за жаренными фактами.
Я таких ошибок не делаю. С лета мы начали закрытое тестирование нового компилятора и только в эту пятницу выпускаем релиз, в котором он активирован по умолчанию.
В билде 1194 появилась возможность отключать кнопки быстрого трейдинга с чарта в настройках чарта.
Доступно на MetaQuotes-Demo.
Спасибо, а почему латинскими?
Спасибо, а почему латинскими?
Это бета.
Перевод будет в релизе завтра.
В билде 1194 появилась возможность отключать кнопки быстрого трейдинга с чарта в настройках чарта.
Доступно на MetaQuotes-Demo.
Для чего metaviewer.dll и metaviewer64.dll нужны в МТ4 в обновлениях, если после первого же обновления они удаляются. Откуда потом последующие терминалы получат эти файлы, опять из Интернета тянуть будут?
И для чего в МТ4 файлы с приставкой 64 если МТ4 все равно все выполняет в одном потоке?
Viewer файлы переносятся в windows/system32 каталог.
Метатрейдер не выполняется в одном потоке, откройте таск менеджер и посмотрите там количество потоков.