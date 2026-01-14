Ошибки, баги, вопросы - страница 1413

zaskok2:
есть торговая история счета, где местами торговали вручную, местами - автоматом, а иногда - сигналы. И хочется понять не итоговый Gain счета, а классифицировать: Gain ручной торговли за период, Gain сигнальной торговли и Gain АТС-торговли (включая полуавтоматы).
На мой взгляд основное обоснование - это контроль за состоянием счета. А как выглядит запись "Установлен..." , если инициатором торгового действия был сигнал?
A100:
как выглядит запись "Установлен..." , если инициатором торгового действия был сигнал?
Подписчики должны знать.
 
Renat Fatkhullin:

Вы посмотрите специальную тему - там все скрипты в исходниках MQL4/MQL5/C++ приведены, включая результаты тестирования этих языков с графиками. Использованы стандартные примеры(часть из большого набора), которыми тестируются компиляторы различных языков программирования по всему миру.

Это настолько простая в доказательстве тема, что претензии принимаются только оформленные в аналогичном виде.

Тестирование нового компилятора MQL5 для x64 платформ - ускорение расчетов от 2 до 10 раз!

А разве кто-то подвергал сомнению те майские результаты тестирования?  Речь вообще-то шла совсем о другом.  Касаемо вашего заявления несколькими страницами ранее.  Исходя из которого следует, будто бы текущий билд MQL уже будет обгонять C++. 
 

В билде 1194 появилась возможность отключать кнопки быстрого трейдинга с чарта в настройках чарта.

Доступно на MetaQuotes-Demo.

 
Alexey Navoykov:
А разве кто-то подвергал сомнению те майские результаты тестирования?  Речь вообще-то шла совсем о другом.  Касаемо вашего заявления несколькими страницами ранее.  Исходя из которого следует, будто бы текущий билд MQL уже будет обгонять C++. 

Скорее это вы такое придумали в погоне за жаренными фактами.

Я таких ошибок не делаю. С лета мы начали закрытое тестирование нового компилятора и только в эту пятницу выпускаем релиз, в котором он активирован по умолчанию.

Renat Fatkhullin:

В билде 1194 появилась возможность отключать кнопки быстрого трейдинга с чарта в настройках чарта.

Доступно на MetaQuotes-Demo.

Доступно на MetaQuotes-Demo.

Спасибо, а почему латинскими?

 

 
Tapochun:

Спасибо, а почему латинскими?

Это бета.

Перевод будет в релизе завтра.

 
Renat Fatkhullin:

В билде 1194 появилась возможность отключать кнопки быстрого трейдинга с чарта в настройках чарта.

Доступно на MetaQuotes-Demo.

Доступно на MetaQuotes-Demo.

В четверке это то же очень нужно ...
 

Для чего metaviewer.dll и metaviewer64.dll нужны в МТ4 в обновлениях, если после первого же обновления они удаляются. Откуда потом последующие терминалы получат эти файлы, опять из Интернета тянуть будут?

И для чего в МТ4 файлы с приставкой 64 если МТ4 все равно все выполняет в одном потоке?

 

Viewer файлы переносятся в windows/system32 каталог.

Метатрейдер не выполняется в одном потоке, откройте таск менеджер и посмотрите там количество потоков.

