Ошибки, баги, вопросы - страница 2832

Какое то бесполезное предупреждение 

//Test.mqh
void f(); //Warning: no #import declaration

//Test.mq5
#include "Test.mqh"
void f() {}
Оно не помогает, а скорее даже мешает, потому что их очень много

При этом так:

//Test.mq5
void f(); //нормально
void f() {}

нормально. А какая принципиальная разница?

 
Что-то не могу с имитировать.

Кода появляется? 

//Warning: no #import declaration

Ну какое же это ооп если нет объявления функций без тела .... названия класа без описания. ;)

При это ограничений на объявлений без тела - нету

 
Renat Fatkhullin:
Меню отсортировали по частоте использования.

Через месяц все привыкнут.

По идее наиболее частые надо по середине - а не с краю. А то как раз ранее было удобнее т.к. ближе к центру было. Ну либо давайте поменяем буквы на клавиатуре и самые частые запихнем также влево))))

 
Два файла сделайте: Test.mqh и Test.mq5 как написано выше

И причем здесь ООП? Вы тест предупреждения прочитайте сначала, какое отношение он имеет к тому, что объявление и реализацию функций разместили в разных файлах, что особенно удобно при большом их количестве

 
Обычный пользователь в терминале может как-то узнать общую рабочую папку? Для папки конкретного экземпляра есть пункт меню File | Open Data Folder. А почему нет аналогичного Open Common Data Folder? В MQL5 API можно эту папку узнать (TERMINAL_COMMONDATA_PATH), а из интерфейса нет?
 
Нет. Из терминала не узнать...

 

День добрый.

Нужлаюсь в помощи.  Я новичок трайдер.  Открыл счёт в ALPARI. Установил  Envilope EA робот  / M 15 / но уже пятый день PC не оркрывает торговлю.

Имею на правой верхнем углу SMILE  и  белый  -AutoTrading-.  При отрываний вал.пары  - Expert Advisors  -  Strategy Tester  - наблюдаю зелёную полосу.

В чём может быть ощибка что PC не открывает зделку ?    Тоомас

 
Но можно из МЕ узнать без кода


 
Aleksey Vyazmikin:
Столкнулся со странной ситуацией на днях - индикатор на TF M1 стал неверно определять цену открытия дневного бара. Индикатор уже используется года 3, до этого нареканий не было. Смещение было очень существенным, порядка 500 пунктов, при этом с утра он показывал правильные данные, а после обеда уже стал врать. Переключение TF не помогало, помогло лишь изменение TF расчета индикатора в самих настройках индикатора. Воспроизвести это не знаю как. Такие глюки пугают при автоматической торговле.

Ситуация сегодня повторилась - будет реакция разработчиков? Готов предоставить им индикатор.

