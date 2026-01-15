Ошибки, баги, вопросы - страница 2832
Какое то бесполезное предупреждениеОно не помогает, а скорее даже мешает, потому что их очень много
При этом так:
нормально. А какая принципиальная разница?
Что-то не могу с имитировать.
Кода появляется?
//Warning: no #import declaration
Ну какое же это ооп если нет объявления функций без тела .... названия класа без описания. ;)
При это ограничений на объявлений без тела - нету
по феньшуй в середину тогда уж самые частые) .... конечно привыкнут)
Меню отсортировали по частоте использования.
По идее наиболее частые надо по середине - а не с краю. А то как раз ранее было удобнее т.к. ближе к центру было. Ну либо давайте поменяем буквы на клавиатуре и самые частые запихнем также влево))))
Два файла сделайте: Test.mqh и Test.mq5 как написано выше
И причем здесь ООП? Вы тест предупреждения прочитайте сначала, какое отношение он имеет к тому, что объявление и реализацию функций разместили в разных файлах, что особенно удобно при большом их количестве
А ну да, поддерживаю
Обычный пользователь в терминале может как-то узнать общую рабочую папку? Для папки конкретного экземпляра есть пункт меню File | Open Data Folder. А почему нет аналогичного Open Common Data Folder? В MQL5 API можно эту папку узнать (TERMINAL_COMMONDATA_PATH), а из интерфейса нет?
Нет. Из терминала не узнать...
День добрый.
Нужлаюсь в помощи. Я новичок трайдер. Открыл счёт в ALPARI. Установил Envilope EA робот / M 15 / но уже пятый день PC не оркрывает торговлю.
Имею на правой верхнем углу SMILE и белый -AutoTrading-. При отрываний вал.пары - Expert Advisors - Strategy Tester - наблюдаю зелёную полосу.
В чём может быть ощибка что PC не открывает зделку ? Тоомас
Но можно из МЕ узнать без кода
Столкнулся со странной ситуацией на днях - индикатор на TF M1 стал неверно определять цену открытия дневного бара. Индикатор уже используется года 3, до этого нареканий не было. Смещение было очень существенным, порядка 500 пунктов, при этом с утра он показывал правильные данные, а после обеда уже стал врать. Переключение TF не помогало, помогло лишь изменение TF расчета индикатора в самих настройках индикатора. Воспроизвести это не знаю как. Такие глюки пугают при автоматической торговле.
Ситуация сегодня повторилась - будет реакция разработчиков? Готов предоставить им индикатор.