Ошибки, баги, вопросы - страница 2838
Возможно. Только используйте 64-битную версию spy
Да, есть такое, спасибо.
Не логично, что тип свойства SERIES_BARS_COUNT - это long, а TERMINAL_MAXBARS - int
Ожидалось, что указанные свойства будут одного типа
Почему-то не работает функция ArrayInitialize
... и вот результат
Но если вставить следующий код в начало OnCalculate
... то он "сотрёт" лишнее
Билд 2584
Добрый день, уважаемые эксперты
Какие-то непонятые проблемы с хранилищем, возможно рассинхронизация. В общем, не могу понять, как мне разорвать связь с хранилищем, полностью все удалить и выкачать исходники заново. При работе с SVN напрямую можно было просто удалить папку с исходниками и скрытую папку .svn. Ничего такого не могу найти, удаляю все файлы, а он расценивает этот как изменение исходников, предлагает закоммитить.
------------------------------
Короче не знаю правильно или нет, но помогло удаление файлов mql5.index и mql5.content
Проследите размер массива индикаторного буфера в разные моменты, сколько в OnInit и сколько в OnCalculate
Проследите размер массива индикаторного буфера в разные моменты, сколько в OnInit и сколько в OnCalculate
Спасибо!
Добрый день, уважаемые эксперты
Для действительно важных проектов, не пользуйтесь хранилищем! И вообще, от самого названия "Хранилище" веет чем то мрачным, как от захоронилища )
А если и пользуетесь, то не забывайте время от времени делать архивные копии в других местах
сайт сломали
невозможно теперь с Андроида исходники в КБ читать, открывает по клику на "Просмотр" только одну страницу текста исходника, пролистать ниже будет пустой текст - раньше без проблем работало
Вин10-64 браузер Хром, тоже поломали исходники в КБ, невозможно теперь нажать "Просмотр" и слева кликнуть на приложенные файлы, выскакивает окно - на скрине
ну и в англ.части форума если в исходниках была кирилица, то теперь будут крякозябры - скрин, раньше без проблем
Результат: 1-2-2-0-0-0
Ожидалось: 1-2-0-0
как в C++.