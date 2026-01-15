Ошибки, баги, вопросы - страница 2838

Новый комментарий
 
Slava:

Возможно. Только используйте 64-битную версию spy

Да, есть такое, спасибо.

 

Не логично, что тип свойства SERIES_BARS_COUNT - это long, а TERMINAL_MAXBARS - int

Ожидалось, что указанные свойства будут одного типа

 

Почему-то не работает функция ArrayInitialize

ArrayInitialize(DEMA,EMPTY_VALUE); //это в инициализации

... и вот результат


Но если вставить следующий код в начало OnCalculate

if(prev_calculated == 0)
     for(int i = rates_total - period; i < rates_total; i++) DEMA[i] = EMPTY_VALUE;

... то он "сотрёт" лишнее


Билд 2584

 

Добрый день, уважаемые эксперты

Какие-то непонятые проблемы с хранилищем, возможно рассинхронизация. В общем, не могу понять, как мне разорвать связь  с хранилищем, полностью все удалить и выкачать исходники заново. При работе с SVN напрямую можно было просто удалить папку с исходниками и скрытую папку .svn. Ничего такого не могу найти, удаляю все файлы,  а он расценивает этот как изменение исходников, предлагает закоммитить.

------------------------------

Короче не знаю правильно или нет, но помогло удаление файлов mql5.index и mql5.content

Документация по MQL5: Файловые операции / FolderDelete
Документация по MQL5: Файловые операции / FolderDelete
  • www.mql5.com
//|                                            Demo_FolderDelete.mq5 | //|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //|                                             https://www.mql5.com | //| Script program start function                                    |
 
Alexandr Sokolov:

Почему-то не работает функция ArrayInitialize

... и вот результат


Но если вставить следующий код в начало OnCalculate

... то он "сотрёт" лишнее


Билд 2584

Проследите размер массива индикаторного буфера в разные моменты, сколько в OnInit и сколько в OnCalculate

 
Alexey Viktorov:

Проследите размер массива индикаторного буфера в разные моменты, сколько в OnInit и сколько в OnCalculate

Спасибо!

 
AlexInRush:

Добрый день, уважаемые эксперты

Какие-то непонятые проблемы с хранилищем, возможно рассинхронизация. В общем, не могу понять, как мне разорвать связь  с хранилищем, полностью все удалить и выкачать исходники заново. При работе с SVN напрямую можно было просто удалить папку с исходниками и скрытую папку .svn. Ничего такого не могу найти, удаляю все файлы,  а он расценивает этот как изменение исходников, предлагает закоммитить.

------------------------------

Короче не знаю правильно или нет, но помогло удаление файлов mql5.index и mql5.content

Для действительно важных проектов, не пользуйтесь хранилищем! И вообще, от самого названия "Хранилище" веет чем то мрачным, как от захоронилища )

А если и пользуетесь, то не забывайте время от времени делать архивные копии в других местах

 
в старом добром Metaeditor'е  ч е т в е р т о й  версии кнопка Compile компилировала только текущий файл. В пятой версии комплируется весь проект 
 

сайт сломали

невозможно теперь с Андроида исходники в КБ читать, открывает по клику на "Просмотр" только одну страницу текста исходника, пролистать ниже будет пустой текст - раньше без проблем работало


Вин10-64 браузер Хром, тоже поломали исходники в КБ, невозможно теперь нажать "Просмотр" и слева кликнуть на приложенные файлы, выскакивает окно - на скрине

ну и в англ.части форума если в исходниках была кирилица, то теперь будут крякозябры - скрин, раньше без проблем


 
Ошибка при выполнении: 
class A {
public:
    A()           { Print(1);}
    A( const A& ) { Print(2); }
    ~A()          { Print(0); }
};
void OnStart()
{
        A a1;
        A a2 = A(a1);
}

Результат:   1-2-2-0-0-0

Ожидалось: 1-2-0-0

как в C++.

1...283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845...3696
Новый комментарий