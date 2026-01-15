Ошибки, баги, вопросы - страница 2606
long PositionGetInteger()
тоже считаю этот момент неудобным: из enum в целочисленные типы и обратно можно бы и автоматом переводить, без принудительного
Но ведь long OrderGetInteger( ничего подобного не выдаёт. (((
Загадка природы ))))))))
При тестировании мультивалютного советника по реальным тикам случается ошибочное начисление свопа для сделки, закрываемой автоматически в конце теста.
Тест на GBPUSD:
Тест на EURUSD и нескольких других инструментах:
Билд 2200, MQ-демо.
На новые билды обновляюсь и сразу откатываюсь, компиляция и запуск советников в них неприлично долгие...
Andrey Khatimlianskii, 2019.11.21 03:11
Спасибо за образцово-показательное сообщение о настройках Тестера! Наглядно и мгновенно у себя можно воспроизвести без ошибок. Предлагаю всем так делать.
Кто не в курсе, чтобы создать такие данные, нужно нажать CTRL+C во вкладке Настройки Тестера и сделать CTRL+V в редакторе. Работает и в обратную сторону.
ЗЫ Уважаемые разработчики, могли бы Вы в по CTRL+C в качестве комментария добавлять еще эти данные?
Это сильно бы упростило подачу информации об ошибках Тестера на форуме.
Приветствую. Подскажите пож куда копировать DLL-ку ? У меня отсуствует директория Libraries (C:\Program Files\ MT5\MQL5\ ???? )
Спасибо.
афигеть, как здорово то! спасибо
вот бы такое проделывать с советника с чарта... и что бы кнопочку пуск можно было жать с советника на чарте
fxsaber, 2019.11.12 11:41
там используются dll... а хотелось бы штатные mql - команды управления тестером/оптимизатором
Рабочий функционал нужен единицам людей. Работать же сейчас не будет только в Маркете. Так что 99.99% задач уже покрыто.Пока не могу придумать себе сценарий (акромя Маркета), где для данной задачи был бы удобнее штатный функционал.
Ошибка при расчёте пользовательских символов. Если в формуле присутствует функция вида ask(EURUSD) то в расчет берется цена ask только для вновь пришедших котировок, для исторических данных берется цена bid. График получается неверный, меняющийся в зависимости от того был ли терминал онлайн или нет в данный момент времени.
Для исторических данных берутся цены open, high, low, close соответствующих баров для пересчёта open, high, low, close синтетического бара