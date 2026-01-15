Ошибки, баги, вопросы - страница 2610
Тогда через несколько советников нельзя. Спасибо.
MT5, оба варианта.
прогуглил вопрос, вдруг что упустил, но везде на вопрос "запустить поток на физическое ядро" ответы, что планировщик задач Windows не дает этого сделать
т.е. если уж принципиально в нескольких потоках (не физических ядрах!) решать задачу, то только запуск нескольких копий терминала, но по моему до определенной загрузки процессора это будет иметь смысл, затем планировщик задач "разберется с этим безобразием" исходя из своего видения о приоритетах задач в Windows
Спасибо, сделаю через Агенты.
Получилось загрузить все ядра 1 советником, оперативной памяти требуется 3 Gb.
Взял скрипт BitonicSort.mq5 в примерах есть, переделал OnStart в OnInit
Пример во вложении
запустил Ваш код у себя
в диспетчере задач Windows у терминала было 19 потоков, после запуска Вашего кода добавился всего один поток диспетчере задач в колонке "потоки"
а как Вы проверяли?
но по моему до определенной загрузки процессора это будет иметь смысл, затем планировщик задач "разберется с этим безобразием" исходя из своего видения о приоритетах задач в Windows
как и предполагал, на Win10 планировщик задач по другому себя ведет, вот запустил код этот код, процессор на 100% нагрузился и планировщик задач начал блокировать его
Если запустить 5 советников - будут работать на одном ядре или пяти? Если на одном, то единственный способ - Агенты Тестера?
Каждый эксперт работает в своем собственном потоке.
Включите у себя в таск менеджере колонку потоков и посмотрите, сколько десятков потоков на самом деле использует терминал.
К сожалению, я полный ноль в OpenCL, но хотел бы научиться. Сегодня выложу расчетный скрипт в блоге.
Если у Вас будет желание, было бы прекрасно продемонстрировать возможности OpenCL на нем. Там миллиарды независимых подзадач.
Каждый эксперт работает в своем собственном потоке.
Включите у себя в таск менеджере колонку потоков и посмотрите, сколько десятков потоков на самом деле использует терминал.
К сожалению, некомпетентен. Поэтому не в курсе, будут ли эти потоки распределяться одновременно между разными ядрами процессора.
Открыт 1 чистый график (без индикаторов). Был вопрос параллельных вычислений на всех ядрах или одном.
В результате советник может задействовать все ядра, все 8 ядер задействованы.
наверное Вы правы, прогуглил еще на тему потоки-ядра, один программный поток может в нескольких ядрах одновременно выполняться
в общем, тут я пасс, не в теме
К сожалению, я полный ноль в OpenCL, но хотел бы научиться. Сегодня выложу расчетный скрипт в блоге.
Если у Вас будет желание, было бы прекрасно продемонстрировать возможности OpenCL на нем. Там миллиарды независимых подзадач.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/731774