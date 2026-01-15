Ошибки, баги, вопросы - страница 2603
В 2204 профиль с советниками загружается без них.
Тормознутую загрузку советников тоже не починили. Правда, теперь терминал не виснет, просто советника долго нет.
Подскажите, как программно запустить скрипт при смене ТФ или открытии терминала
Егор, 2008.11.16 09:28
Ilnur, наверно можно все-таки, если дополнительно обновить "keyboard input-state table" в нужном потоке.
Вот это надо бы попробовать на MQL, может поможете?:
Реализовать не получилось. Очень нужно для мультитестера.
Прошу помощи. Нужно в неактивное окно Тестера во вкладку Настройки отправлять комбинации клавиш CTRL+C и CTRL+V. Поиском накопал только такое
Реализовать не получилось. Очень нужно для мультитестера.
Что-то не так с подсказками. Файл советника:
Alt+G отправляет сюда:
Эдитор 2200
В неактивное окно невозможно послать команду копирования-вставки. Для начала надо раскрыть окно тестера и активизировать вкладку настроек
Все действия по автоматизации Тестера получается делать через PostMessage, в этом огромное удобство. Т.к. Тестер может быть свернут и т.д.
А вот получение и импорт настроек - исключение из данного удобства. Какой-то механизм для помощи в автоматизации работы с настройками возможно организовать с Вашей стороны?
Подскажите, а придуман какой способ остановить тестер или оптимизатор из кода?
Например, эксперт должен загрузить внешний файл. Если файл не найден, показать сообщение, что забыли про файл, и остановить холостые прогоны тестера или оптимизатора.
А если найдутся какие новые баги, то так и останутся?
fxsaber, 2019.11.06 16:57
Иногда при генетической оптимизации достаточно первых нескольких тысячей проходов, чтобы уже понять исход более-менее.
Когда автоматически запускаешь много оптимизаций, то хочется, чтобы это все отработало побыстрее. Поэтому требуется механизм прерывания оптимизации.
Применение.