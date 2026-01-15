Ошибки, баги, вопросы - страница 2609

Иногда забывает отрисовать открытые ордера на графиках (линия пунктирная зелёная, отрисовывается не на всю ширину окна, а, может на 1/3, а далее прерывается), после запуска терминала.

Лечится сдвигом графика в ручную - колёсиком к примеру.

 
В чем может быть ошибка? Для EURUSD можно проводить закрытие позиции встречной, а для XAUUSD нет. Хеджинговая система.
 
Это не ошибка. Добро пожаловалось в реальный торговый мир.

 
Why did the indicator suddenly disappear from all terminals and is not installed? Indicator purchased. He worked on Friday, but not today. I downloaded, appeared in the navigator, cannot be transferred to the chart
 
Take a look at the "Journal" tab - what is written there?
 
Почему индикатор вдруг исчез из всех терминалов и не устанавливается? Индикатор куплен. В пятницу работал, а сегодня нет. 
 

Не нашел поиском. Нужно распараллелить вычисления. Если запустить 5 советников - будут работать на одном ядре или пяти? Если на одном, то единственный способ - Агенты Тестера?

 
распределение потоков на ядра процессора занимается ОС, пользователь может наоборот запретить приложению использовать все ядра 

вот статья https://remontka.pro/select-cpu-affinity/

проверил, в Win10 есть пункт меню "Задать сходство"

PS: пробовал нагрузить процессор с помощью советников на каждый чарт - добился 30% загрузки ЦП, но по моему терминал вообще в одном потоке работает, а запустил еще к советникам генетическую оптимизацию - сразу на 4 ядра четыре агента появились в диспетчере задач - причем приоритет у агентов высокий забрали у терминала все ресурсы )))


 
Что имеется в виду? Работа советников или режим тестера? Версия Mt4 или MT5.
 
Тогда через несколько советников нельзя. Спасибо.

MT5, оба варианта.

