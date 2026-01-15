Ошибки, баги, вопросы - страница 2612
Совсем намертво или все-таки через некоторое время выгрузка советника происходит? Если второе, то ищи цикл.
Интереснее. В дебаг-режиме не виснет. А в полноценном - намертво.
Локализовал проблему.
Запускаете этот советник на чарте и потом руками снимаете. Будет зависание Терминала.
Выполнение этого же кода в любой другой On-функции зависания не производит.
Можно прибить лишний?
Можно хоть всю папку Tester прибить, оставив только cache.
Подскажите, это баг или нет?
Отсутствует поле i.
С терминалом имеется постоянная проблема:
1- включаем панельки рисования и таймфреймов. Располагаем их в один ряд с основной.
2- сжимаем на пол экрана терминал
3- раскрываем на весь экран терминал и панельки рисования и таймфреймов оказываются "второй строкой"! Получается большое пространство экрана занято бесполезной пустотой!
А должен бы терминал запоминать их положение и восстанавливать.
В добавок, если взять за первую из них, то потащатся не 2 сразу, чего ожидаешь, а только одна... То есть их только по очереди назад перетаскивать!
И вообще - здоровые они такие, надо там всё вдвое/втрое уменьшить!
И рамки окнам графиков тоже тоненькие лучше сделать! Сейчас они такие кондовые - се всего кипича сделанные...
Это просто эргономика, это обще впечатление и общее удобство!
В нашей стране всегда проблемы с эргономикой! Ей постоянно не уделяют внимания. Иностранные продукты в этом смысле обычно выигрывают. Я не про терминалы других производителей, я в целом! Хоть автопром, хоть электронику взять... Хоть что...Со времён СССР и плановой экономики так повелось.
Неплохо бы это дело наконец победить!
И вообще - здоровые они такие, надо там всё вдвое/втрое уменьшить!
А о людях с не стопроцентным зрением думать не надо??? Их можно уже на свалку? Может проще вам надеть очки, чтобы кнопки не такими большими казались?
Настройка нужна... Понятно, что зрение разное бывает. Экран бывает большой или ноутбучный мелкий... Поэтому нужна настройка! И чтобы терминал не забывал положение элементов...
Люди понемногу с мониторов на телеки переходят, вместо монитора... Очень удобно. На телеке большие элементы управления - пустая трата пространства. А на ноуте удобно элементы побольше... Нужны варианты выбора.
Платформа уже не маленькая. Столько сложных и серьёзных вещей сделано. А дизайн во многом старый, не менявшийся давно уже...
Вопрос по GetMicrosecondCount()
В справке написано - Функция GetMicrosecondCount() возвращает количество микросекунд, прошедших с момента начала работы MQL5-программы.
Я правильно понимаю что при запросе на Закрытие - Открытие - Модификацию ордера - позиции эта функция замерзает ?
Метод проверки
Открытие 20 позиций
Модификация 20 позиций
Замер GetMicrosecondCount()
Закрытие 20 позиций
Замер GetMicrosecondCount()
В результате все позиции закрываются с интервалом 70 000 микро секунд. Все 20 но если Мы посмотрим визуально в терминал то видим что некоторые позиции в процессе ожидания на закрытие по 2-5 секунд!