Тиковая история MetaQuotes-Demo
При тестировании экспертов по модели "все тики на основе реальных тиков", обнаружил ошибки в тиковой истории скачанной с MetaQuotes-Demo сервера.
EURUSD и GBPUSD битые тики в декабре 2014:
что пытаетесь показать на скринах? конретней покажите где там неверные тики. Что значит "битые" ?
что пытаетесь показать на скринах? конретней покажите где там неверные тики. Что значит "битые" ?
на первой картинке изображено окно визуального тестирования по модели все тики:
на второй картинке изображено окно визуального тестирования по модели все тики на основе реальных тиков:
На скринах мы видим один и тот же инструмент в одно и тоже время. Найдите 10 отличий!?
Под словом "битые" - подразумеваю испорченные тики из которых строются не правильные бары, и поэтому полчаются не правильные результаты тестирования.
Спасибо за сообщение. Будем править в тестере применение тиков на историю.
Тики, хоть и не очень хорошего качества (их нельзя назвать битыми), но их можно правильно применить к истории. Сделаем
Спасибо за сообщение. Будем править в тестере применение тиков на историю.
Тики, хоть и не очень хорошего качества (их нельзя назвать битыми), но их можно правильно применить к истории. Сделаем
Добрый день!
Хочу поддержать Ивана по поводу вопроса "все тики на основе реальных тиков".
Почему наименьший ТФ ,1 мин, по тестеру отличается промежутком времени от реальной торговли ,где ,при переходе на каждый новый минутный бар,время тика не соответствует промежутку реального времени в 1минуту (60 сек.) ?
Сделал видеоскриншот,но так как обьем видео-файла более 300мб,сделал фотоскрин результата,где при тестировании советника на 1 минутном ТФ, сдвинул движок визуализации в значение 5 ,увеличив масштаб,чтобы сетка совпадала с каждым минутным баром,точнее по линии.
Рядом установил онлайн-секундомер. Каждый замер стартовал с нового бара и останавливал его окончание.
Смотрите результаты замера на протяжении так называемого "все тики на основе реальных тиков", на данный момент, время при переходе на новый минутный бар.
В итоге жесть и как можно вообще правильно тестировать , тем паче оптимизировать стратегию на обрезанных тиках по времени между барами ТФ ?
Почему наименьший ТФ ,1 мин, по тестеру отличается промежутком времени от реальной торговли ,где ,при переходе на каждый новый минутный бар,время тика не соответствует промежутку реального времени в 1минуту (60 сек.) ?
Вы хотите, чтобы тестирование по реальным тикам длилось столько же, сколько истории тестируется? Т.е. чтобы 24 часа теста длились 24 часа?
И почему на 5-й скорости, а не на другой?
Вы хотите, чтобы тестирование по реальным тикам длилось столько же, сколько истории тестируется? Т.е. чтобы 24 часа теста длились 24 часа?
И почему на 5-й скорости, а не на другой?
По сути я мог бы и не отвечать на Ваши плоские вопросы. Могу и ошибиться,а что если Вы новичек,да-да,вторые сутки изучаете форекс....
По первому: мне достаточно тестировать от двух недель до месяца,полгода и более года - лишнее,а годы это глупо.
По второму: если обладаете сверхспособностями фиксировать на сверхскорости, то установите движок на максимум и делайте замеры на милисекундометре )))) Не смешно...
Спасибо за внимание.
По первому: мне достаточно тестировать от двух недель до месяца,полгода и более года - лишнее,а годы это глупо.
По второму: если обладаете сверхспособностями фиксировать на сверхскорости, то установите движок на максимум и делайте замеры на милисекундометре )))) Не смешно...
Я просто не понял, чего вы хотите.
Равномерной скорости проигрывания истории тестером?
Или не просто равномерной, а полностью соответствующей реальности при скорости = 5?
Я просто не понял, чего вы хотите.
Равномерной скорости проигрывания истории тестером?
Или не просто равномерной, а полностью соответствующей реальности при скорости = 5?
Тайна кроется где-то здесь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тиковая история MetaQuotes-Demo
paragon67, 2017.11.10 20:27
при тестировании советника на 1 минутном ТФ, сдвинул движок визуализации в значение 5
Мне тоже не понятна суть этого поста.
Я просто не понял, чего вы хотите.
Равномерной скорости проигрывания истории тестером?
Или не просто равномерной, а полностью соответствующей реальности при скорости = 5?
О какой равномерности проигрывания,да еще синхронности по реальному времени при скорости 5 !?
Я пишу о не равномерности временного отрезка между барами, пусть это 1 минута или более, при любой скорости движка.
О какой равномерности проигрывания,да еще синхронности по реальному времени при скорости 5 !?
Я пишу о не равномерности временного отрезка между барами, пусть это 1 минута или более, при любой скорости движка.
Вы хотите, чтобы тестер делал паузы между тиками, как в жизни?
Не могу понять уже не один я, объясните доступнее.
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При тестировании экспертов по модели "все тики на основе реальных тиков", обнаружил ошибки в тиковой истории скачанной с MetaQuotes-Demo сервера.
EURUSD и GBPUSD битые тики в декабре 2014:
Будтье внимательны, при тестировании экспертов, т.к. эти ошибки влияют на результаты тестов.
Подобные "битые тики" в разное время были замечены и на других инструментах.