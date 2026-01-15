Ошибки, баги, вопросы - страница 2601
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В пятерку, скорее всего, добавят. Но не одну функцию, там все сложнее:
А вот в 4 - вряд ли.
скорее всего так и будет, если не изменяет память был топик про отключение поддержки ХР, там Ренат озвучил планы по развитию терминалов, где однозначно сказал, что следующий шаг это отключение поддержки 32-х разрядных терминалов, сославшись на то, что поддержка 32-х разрядных приложений очень затратно по ресурсам компании
т.е. в Метаквотах есть план и они его придерживаются
В МТ4 билд 1220 это скорее всего было последнее обновление МТ4, кто ранее из админов писал, что МЕ для терминалов 4/5 одинаковые, а значит нового 32-х разрядного МЕ больше не будет
Вот с такой бедой я встретился: МТ4 установлен на диск D: и запускается в режиме /portable. После нескольких прогонов тестера на очень малом периоде с 2019:09:10 буквально дней 10-15 на периоде Н1 вдруг пропадает из видимости системы диск D: В первый раз я подумал что диску кря... приходит. Второй раз обратил внимание, что это произошло во время тестирования. В третий раз подтвердилось, что это происходит во время тестирования. МТ5 закрывается без проблем, а закрыть МТ4 не может.
Возможен-ли такой вариант, что МТ4 как-то удаляет из системы диск D: физически отдельный SSD. И вновь увидеть его можно только после перезагрузки? При запуске диски не проверяет. Загружается как будто ничего не произошло.
Вот с такой бедой я встретился: МТ4 установлен на диск D: и запускается в режиме /portable. После нескольких прогонов тестера на очень малом периоде с 2019:09:10 буквально дней 10-15 на периоде Н1 вдруг пропадает из видимости системы диск D: В первый раз я подумал что диску кря... приходит. Второй раз обратил внимание, что это произошло во время тестирования. В третий раз подтвердилось, что это происходит во время тестирования. МТ5 закрывается без проблем, а закрыть МТ4 не может.
Возможен-ли такой вариант, что МТ4 как-то удаляет из системы диск D: физически отдельный SSD. И вновь увидеть его можно только после перезагрузки? При запуске диски не проверяет. Загружается как будто ничего не произошло.
маловероятно, что МТ виноват, обычно когда на диске бед сектора появляются он так может себя вести, то без проблем работает, то из системы может пропасть, причем это проявляется обычно когда идет интенсивная запись на диск, если по файлу в час пишете то может и не появляться такой баг
запустите полную проверку диска перед стартом ПК, - ну ту что на черном досовском экране полчаса будет диск проверять, chkdsk с параметрами протестировать при запуске - не помню, гугл в помощь
маловероятно, что МТ виноват, обычно когда на диске бед сектора появляются он так может себя вести, то без проблем работает, то из системы может пропасть, причем это проявляется обычно когда идет интенсивная запись на диск, если по файлу в час пишете то может и не появляться такой баг
запустите полную проверку диска перед стартом ПК, - ну ту что на черном досовском экране полчаса будет диск проверять, chkdsk с параметрами протестировать при запуске - не помню, гугл в помощь
Но какая интенсивная запись может вестись во время тестирования? Плюс ко всему диск ещё новый, сейчас поищу когда купил. И ещё вопрос: Разве в SSD так-же есть сектора? Меня однажды предупреждали чтобы я не вздумал делать дефрагментацию SSD.
Но какая интенсивная запись может вестись во время тестирования? Плюс ко всему диск ещё новый, сейчас поищу когда купил. И ещё вопрос: Разве в SSD так-же есть сектора? Меня однажды предупреждали чтобы я не вздумал делать дефрагментацию SSD.
дело не в секторах, а в контроллере диска когда на диске ошибки
сами жесткие диски (или ССД) умеют исправлять ошибки чтения, но когда их много и что то пошло не так, вот контроллер диска может "отвалиться"
как бы то ни было - проверить с помощью chkdsk не сложно, да и спокойней будет, да и иногда chkdsk и может вылечить ситуацию
ЗЫ: про тест МТ4 - если советник использует несколько ТФ, то будет интенсивное обращение к диску во время теста, диспетчер задач можно запустить и посмотреть кто и с какой скоростью обращается к диску
ЗЫЗЫ: AIDA64 установите и запустите стресс-тест HDD, довольно быстро можно выявить где проблема, у меня 2 недели назад комп на синий экран стал выбрасывать раз в 15-30 минут, было подозрение на жесткий диск, оказалась планка памяти сбоила - в стресс - тесте AIDA64 сразу выяснил, заменил одну планку памяти, теперь полет нормальный
Вот сейчас запустил тест и опять беда. Диск совсем новый
Вот пропал диск из системы
И МТ5 закрылся без проблем, а МТ4 не закрывается
Какого-то дьявола пытается сохранить профиль, что-ли?
С чем ещё можно связать такую беду как ни с тестером? МТ4 работал всю ночь с тремя советниками на борту и никаких проблем.
@Slava пожалуйста прокомментируйте эту проблему.Сообщение #26002 на этой странице.
Сегодня, примерно в 9 часов я открыл МТ4 1190 и вот уже два часа не наблюдаю проблемы описанной в указанном сообщении. Эта ситуация ещё больше подталкивает к мысли, что виной всему не битый диск, а терминал билда 1220.
@Slava пожалуйста прокомментируйте эту проблему.Сообщение #26002 на этой странице.
Сегодня, примерно в 9 часов я открыл МТ4 1190 и вот уже два часа не наблюдаю проблемы описанной в указанном сообщении. Эта ситуация ещё больше подталкивает к мысли, что виной всему не битый диск, а терминал билда 1220.
Если в диспетчере устройств стали исчезать устройства, есть повод проверить блок питания, на просадку 12V линии при нагрузке.
Тестер создаёт нагрузку, линия 12V проседает, вот и исчезает устройство, в вашем случае SSD.
При перезапуске MT, нагрузки на БП нет, по этому явление не проявляется.
Как появляется нагрузка по 12V линии, то проседает напруга и устройство теряется.
Как вариант.
Если в диспетчере устройств стали исчезать устройства, есть повод проверить блок питания, на просадку 12V линии при нагрузке.
Тестер создаёт нагрузку, линия 12V проседает, вот и исчезает устройство, в вашем случае SSD.
При перезапуске MT, нагрузки на БП нет, по этому явление не проявляется.
Как появляется нагрузка по 12V линии, то проседает напруга и устройство теряется.
Как вариант.
Спасибо. Похоже на правду. У меня пару дней назад на какую-то долю секунды пропал свет и комп выключился. После этого выключения я не сразу смог его включить. Наверное буду менять блок питания.ps; Тогда получается, что билд 1220 больше нагружает блок питания чем билд 1190? Если так, то разработчикам не помешает обратить внимание на это.
Спасибо. Похоже на правду. У меня пару дней назад на какую-то долю секунды пропал свет и комп выключился. После этого выключения я не сразу смог его включить. Наверное буду менять блок питания.
Видимо МТ4 тоже перевели на новый компилятор Clang, в МТ5 последний бета билд пишут что тоже грузит систему.
Если руки дружат с паяльником, то замена нужных конденсаторов не составит труда.