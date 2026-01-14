Ошибки, баги, вопросы - страница 1300
Любого. Когда перехожу в окно терминала, то виснет...
Давайте подробности для воспроизведения.
Проверили у себя - пока не воспроизвели.
Вы индикатор отлаживаете?
Да, индикатор. Код могу скинуть в Сервисдеск. Хотя там ничего особенного... виснет в теле оработчика OnCalculate()
Тогда понятно.
Индикатор работает в интерфейсном потоке терминала, соответственно отладка индикаторов равносильна длительному циклу в коде - терминал замораживается, тики не поступают до тех пор, пока вы не выйдете из обработчика эвента (OnInit, OnDeinit, OnCalculate и т.п.).
Если вам нужно проверить алгоритм - правильно расставляйте брейкпоинты, чтобы остановка выполнения происходила только в определенных случаях, которые вы хотите проверить.
Спасибо, буду учитывать... но почему такого нет в МТ5?
АГа, спасибо... а что тогда МТ5 не виснет в аналогичной ситуации?
Посоветуйте что делать в ситуации, когда получаешь сообщение enumerator identifier already defined при подключении класса стандартной библиотеки? Т.е. "ругается" на перечислимый тип ENUM_LOG_LEVELS, который у меня определен так же в моей библиотеке классов. Я понимаю, что самое верное это убрать перечислимый тип в своих классах, но он там уже глубоко интегрирован, поэтому придется "лопатить" много кода.
Как все таки не хватает пространств имен из С++
в чем может быть причина не возможности авторизоваться с домашнего компьютера (Белоруссия), из терминала MT4
MQL5.community: authorization failed
(логин и пароль вводится однозначно правильно), аналогичные авторизации с удаленных vps у меня проходят успешно
антивирус стоит WrWeb, в брандмауэре все что можно разрешил для МТ4, даже временное отключение брандмауэра тоже не помогла
менял несколько разных DNS сетевой карты - не помогло
поискал по форуму, аналогичные проблемы у пользователей есть, но решений на форуме нет.