Уберите из своего советника

RickD:

Заметил, что MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) возвращает разное значение в MT5 терминале и MT5 тестере.

В терминале возвращает MyIndicator, в тестере возвращает MySubFolder\MyIndicator.ex5

Это баг или фича?

Если Вы под "фичей" подразумеваете нечто полезное - то нифига не фича )))

 
RickD:

В тестере вообще нет папок для индикаторов. В отличие от клиентского терминала.

Это и не баг, и не фича.

Почему это так важно для Вас?

Slava:

В тестере нет папок и для экспертов. Но в случае тестирования эксперта MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) возвращает одинаковое значение.

А нужно мне одинаковое значение, чтобы связать тестируемую версию и версию на чарте с помощью именованных каналов.

Почему после теста не отображается индикатор?

//+--------
   if(period_HMA7C > 0)
   {
      handle_HMA7C = iCustom(Symbol(),0,"my_used\\my_HMA7C_123",period_HMA7C);
      if(handle_HMA7C == INVALID_HANDLE)                                   // проверяем наличие хендла индикатора
      {
         Print("Не удалось получить хендл индикатора handle_HMA7C");       // если хендл не получен, то выводим сообщение в лог об ошибке
         return(INIT_FAILED);                                              // завершаем работу с ошибкой
      }
      else
      {
         Print("Получен хендл индикатора handle_HMA7C");
         if(!MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
         {
            if(!ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,handle_HMA7C)) Print("Ошибка подключения индикатора к графику"); // подключаем индикатор к графику
         }
      }
   }

2019.11.30 13:43:40.749 Core 1    period_HMA7C=12
2019.11.30 13:43:40.749 Core 1    shift_correction_HMA7C=21
.................
2019.11.30 13:43:40.749 Core 1  2018.04.01 00:00:00   Получен хендл индикатора handle_HMA7C
2019.11.30 13:43:40.749 Core 1  2018.04.13 00:00:00   ОШИБКА >>>>> спред (44) больше допустимого (25) <<<<<


 
RickD:

Понятно. Поправим

Slava:

Понятно. Поправим

В MT4 для индикаторов MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) возвращает индикатор + расширение: "MyIndicator.mq4".

Так-же можно поправить, если актуально.

 

Отложка, имеется на графике и успешно подсчитывается по ордерам. Но в списке слева - нет...

Она изредка появляется, редко.
 

Ребят, обновил терминал и получаю в маркете сообщения 

has newer unsupported version, please update your client terminal

Я так понимаю что в маркете версия тестера не обновлена...

 
Vladimir Pastushak:

Уберите из своего советника

input group

- это ключевое слово не поддерживается в Маркете, до того момента пока все сервера не обновятся у всех компаний.

 
А ещё оптимизация регулярно подвисает на старте. Кнопка СТАРТ остаётся нажатой (розовеет), окно графика новое появляется, но ничего не происходит. Лечится выкл и вкл терминала.
