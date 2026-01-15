Ошибки, баги, вопросы - страница 2608
Заметил, что MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) возвращает разное значение в MT5 терминале и MT5 тестере.
В терминале возвращает MyIndicator, в тестере возвращает MySubFolder\MyIndicator.ex5
Это баг или фича?
Если Вы под "фичей" подразумеваете нечто полезное - то нифига не фича )))
В тестере вообще нет папок для индикаторов. В отличие от клиентского терминала.
Это и не баг, и не фича.
Почему это так важно для Вас?
В тестере нет папок и для экспертов. Но в случае тестирования эксперта MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) возвращает одинаковое значение.
А нужно мне одинаковое значение, чтобы связать тестируемую версию и версию на чарте с помощью именованных каналов.
Почему после теста не отображается индикатор?
Понятно. Поправим
Понятно. Поправим
В MT4 для индикаторов MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) возвращает индикатор + расширение: "MyIndicator.mq4".
Так-же можно поправить, если актуально.
Отложка, имеется на графике и успешно подсчитывается по ордерам. Но в списке слева - нет...Она изредка появляется, редко.
Ребят, обновил терминал и получаю в маркете сообщения
has newer unsupported version, please update your client terminal
Я так понимаю что в маркете версия тестера не обновлена...
Уберите из своего советника
input group
- это ключевое слово не поддерживается в Маркете, до того момента пока все сервера не обновятся у всех компаний.