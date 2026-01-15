Ошибки, баги, вопросы - страница 2599

Artyom Trishkin:

Я не ошибаюсь в том, что вам показывается ID позиции. Об этом и толкую уже в который раз.

Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Соответствует тикету ордера, которым была открыта позиция.

 Идентификатор позиции указывается в каждом ордере (ORDER_POSITION_ID) и сделке (DEAL_POSITION_ID), которая ее открыла, изменила или закрыла. Используйте это свойство для поиска ордеров и сделок, связанных с позицией.

 При развороте позиции в режиме неттинга (единой сделкой in/out) идентификатор позиции POSITION_IDENTIFIER не изменяется. Однако при этом POSITION_TICKET изменяется на тикет ордера, в результате которого произошел разворот. В режиме хеджинга разворот позиции не предусмотрен

Просто логику включите.
Если при развороте позиции показываемое число не изменилось, и остаётся одинаковым, то это может говорить лишь об одном - это число является ID-позиции. Посмотрите на ордер, который породил транзакцию - он не такой как номер position, а значит, position - идентификатор позиции.

Из этого и исходите. Это не ошибка в терминале, а скорее тогда уж ошибка в справке.

Даже если следовать вашей логике, всё равно на лицо факт противоречия кода и описания. Т. е. если код в порядке то необходимо исправить описание. Но к сожалению в то поле подставляется не id позиции. В качестве примера приведу опять скрин брокера БКС, но с большим количеством транзакций:

БКС2

Что это такое? На id позиции как-то не похоже.

 
Francuz:

Даже если следовать вашей логике, всё равно на лицо факт противоречия кода и описания. Т. е. если код в порядке то необходимо исправить описание. Но к сожалению в то поле подставляется не id позиции. В качестве примера приведу опять скрин брокера БКС, но с большим количеством транзакций:

Что это такое? На id позиции как-то не похоже.

Это похоже на тикет. Он равен тикету ордера.

А откуда вы вообще взяли этот список. На журнал в терминале совсем не похож.

 
Artyom Trishkin:

Это похоже на тикет. Он равен тикету ордера.

А откуда вы вообще взяли этот список. На журнал в терминале совсем не похож.

Загнал транзакции в БД и сделал скрин таблицы.

 
Francuz:

Загнал транзакции в БД и сделал скрин таблицы.

Так может там ошибка закралась?

 
Artyom Trishkin:

Так может там ошибка закралась?

Я уверен в этой информации. Но если вы сомневаетесь можете её воспроизвести и проверить.

 
Francuz:

Я уверен в этой информации. Но если вы сомневаетесь можете её воспроизвести и проверить.

Всё, что делаю я со своими программами и кодами - там нет разногласий. Зачем мне глядеть как у вас там что-то не так "в вашей бухгалтерии"?

 

Обнаружился баг со считыванием CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR));

Если максимальное количество баров в окне не равно unlimited, то после нажатия кнопки HOME данная функция отрабатывается некорректно. После легкой сдвижки чарта мышкой начинает работать нормально.

Демонстрирующий этот баг индикатор прикладываю


Файлы:
TestFirstBar.mq5  2 kb
 
И еще, пожалуйста, почините формирование нового zip файла в КБ, когда происходит обновление файлов, т.к. zip остается со старыми первоначальными файлами, а доступа к zip файлу у владельца кода нет.
Думаю, что очень многие скачивают только zip файл, устанавливая у себя первоначальную версию кода, в результате чело обламываются, не получая последнюю версию.
 
Francuz:

Это при нормальном режиме работы. Но при внезапном отключении терминала всё теряется.

Все доступно в истории счета. Сформулируйте задачу, и тогда не нужно будет и дальше бороться с ветряными мельницами неправильными ай-ди.

 
Andrey Khatimlianskii:

Все доступно в истории счета. Сформулируйте задачу, и тогда не нужно будет и дальше бороться с ветряными мельницами неправильными ай-ди.

К сожалению, информация по виртуальным позициям в истории не хранится. По этому приходится исхитрятся.

