Ошибки, баги, вопросы - страница 2599
Я не ошибаюсь в том, что вам показывается ID позиции. Об этом и толкую уже в который раз.
Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Соответствует тикету ордера, которым была открыта позиция.
Идентификатор позиции указывается в каждом ордере (ORDER_POSITION_ID) и сделке (DEAL_POSITION_ID), которая ее открыла, изменила или закрыла. Используйте это свойство для поиска ордеров и сделок, связанных с позицией.
При развороте позиции в режиме неттинга (единой сделкой in/out) идентификатор позиции POSITION_IDENTIFIER не изменяется. Однако при этом POSITION_TICKET изменяется на тикет ордера, в результате которого произошел разворот. В режиме хеджинга разворот позиции не предусмотрен
Просто логику включите.
Если при развороте позиции показываемое число не изменилось, и остаётся одинаковым, то это может говорить лишь об одном - это число является ID-позиции. Посмотрите на ордер, который породил транзакцию - он не такой как номер position, а значит, position - идентификатор позиции.
Из этого и исходите. Это не ошибка в терминале, а скорее тогда уж ошибка в справке.
Даже если следовать вашей логике, всё равно на лицо факт противоречия кода и описания. Т. е. если код в порядке то необходимо исправить описание. Но к сожалению в то поле подставляется не id позиции. В качестве примера приведу опять скрин брокера БКС, но с большим количеством транзакций:
Что это такое? На id позиции как-то не похоже.
Это похоже на тикет. Он равен тикету ордера.
А откуда вы вообще взяли этот список. На журнал в терминале совсем не похож.
Загнал транзакции в БД и сделал скрин таблицы.
Так может там ошибка закралась?
Я уверен в этой информации. Но если вы сомневаетесь можете её воспроизвести и проверить.
Всё, что делаю я со своими программами и кодами - там нет разногласий. Зачем мне глядеть как у вас там что-то не так "в вашей бухгалтерии"?
Обнаружился баг со считыванием CHART_FIRST_VISIBLE_BAR
Если максимальное количество баров в окне не равно unlimited, то после нажатия кнопки HOME данная функция отрабатывается некорректно. После легкой сдвижки чарта мышкой начинает работать нормально.
Демонстрирующий этот баг индикатор прикладываю
Думаю, что очень многие скачивают только zip файл, устанавливая у себя первоначальную версию кода, в результате чело обламываются, не получая последнюю версию.
Это при нормальном режиме работы. Но при внезапном отключении терминала всё теряется.
Все доступно в истории счета. Сформулируйте задачу, и тогда не нужно будет и дальше бороться с ветряными мельницами неправильными ай-ди.
К сожалению, информация по виртуальным позициям в истории не хранится. По этому приходится исхитрятся.