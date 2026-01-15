Ошибки, баги, вопросы - страница 2611
В тестере нет папок и для экспертов. Но в случае тестирования эксперта MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) возвращает одинаковое значение.
А нужно мне одинаковое значение, чтобы связать тестируемую версию и версию на чарте с помощью именованных каналов.
В режиме отладки запускаю советник. Нужно сделать точку останова ровно в тот момент, когда руками сниму с чарта советник. Как это сделать?
Дело в том, что при снятии советника намертво вешается Терминал. Нужно понять, в каком месте это происходит.
Вначале статистику порезали, а щас вообще убили?
При таком подходе нужно после каждого оператора ставить проверку на остановку. Не подходит.
заработало
после каждого оператора не нужно, ставьте проверку методом половинного деления - в начале, в конце и в середине кода, затем найдя нужную половину кода повторите опять деление кода на 2 части, по моему это быстро
Большая прога. Для воспроизведения зависания требуется около 30 секунд каждый раз.
