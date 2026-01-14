Ошибки, баги, вопросы - страница 1339
А зачем?
Для того, чтобы увидеть логику.
Распечатал - результат описал выше
Где распечатали? Где результат? Не вижу - вы забыли приложить распечатку до и после.
До
После
Не отображается Заголовок при добавлении рисунка на форуме
Заполняю поле Заголовок. Рисунок отображается, а заголовок - нет
Разный порядок обхода графиков в профиле
Если в профиле к нескольким графикам добавить новый и переместить его допустим в середину
то при последующем перечислении графиков с помощью скрипта используя
он будет последним несмотря на то, что в середине
А если перезагрузить MT, то при новом перечислении он будет в середине как на рисунке
Получается разное поведение до и после перезагрузки. А где логика?
Добавлен "EURAUD", "EURCAD", "EURUSD" и "NZDUSD" и активируем первый график - "EURAUD"
"NZDUSD" поставлен после "EURAUD" и активируем первый график - "EURAUD"
После перезагрузки (активным остаётся первый график - "EURAUD")
Всё абсолютно логично. Только перед вызовом скрипта:
Всё абсолютно логично.
А в чем заключается логика? Если до перезагрузки была одна последовательность 2-3-4-5, а после перезагрузки другая 2-5-3-4?
До перезагрузки в профиль записываются графики в порядке их создания, то есть 1-2-3-4. Перед перезагрузкой профиль переписывается (в него заносится последняя редакция по перемещениям графиков, а именно 1-4-2-3). После перезагрузки графики заново рисуются (создаются) в соответствии с последней редакцией по перемещениям графиков, то есть 1-4-2-3.
И вот после перезагрузки, раз графики были созданы в порядке 1-4-2-3, значит и ChartNext() будет возвращать именно такой порядок.
До перезагрузки в профиль записываются графики в порядке их создания, то есть 1-2-3-4. Перед перезагрузкой профиль переписывается (в него заносится последняя редакция по перемещениям графиков, а именно 1-4-2-3). После перезагрузки графики заново рисуются (создаются) в соответствии с последней редакцией по перемещениям графиков, то есть 1-4-2-3.
Вопрос не в том как это на данный момент реализовано (можно реализовать и по-другому) а в том, что до и после перезагрузки (при прочих равных условиях) получается разный результат, а значит логика нарушена.