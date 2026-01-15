Ошибки, баги, вопросы - страница 2295
Да речь не только о языке.
О чем тогда? Сам в состоянии написать несколько пунктов в качестве хотелок. Но не думаю, что их отсутствие мешает сейчас создавать ТС. Возможно, узко смотрю, поэтому спрашиваю.
Фактически только ради облачной оптимизации... Ну и отчасти Маркет. Но сейчас конечно понимаю, что слишком высокую цену пришлось за это платить (в плане потраченных нервов и времени). Альтернативные то варианты облачных вычислений есть, просто всё не соберусь...
Все же могли бы Вы привести какие-то цифры в качестве скоростных показателей Вашего Тестера в мат. режиме?
Видимо, у Вас какие-то совсем тяжелые вычисления. Возможно, используете ГА, которым недовольны.
Сам пользуюсь кастомными символами, и полным перебором. Дольше 10 часов Оптимизации не провожу. Чаще всего - < 10 минут.
ЗЫ Нервов, наверное, потратил минимально. Даже не знаю, где MT5 может заставить складывать маты. Время - только на самообразование, недокументированные вещи и багрепорты. Текущее состояние MT5 много лучше, чем год назад. Что реально не нравится - убили СД-заявки. Расцениваю это, как полное неуважение к чужому труду. Почти каждая заявка - длительная локализация бага с воспроизведением. Все уничтожили, бэкапа не делал.
Ошибка при выполнении
Результат 1: void Print(const int&)
2: 0
разный. А какая разница? Ожидался одинаковый
По этой причине
А какая связь с моим примером? Замените Print на Print2 и результат будет одинаковым!
Если Вы не поняли то из моего примера следует, что int i якобы не подходит для Print( const int& )
А какая связь с моим примером? Замените Print на Print2 и результат будет одинаковым!
Прямая связь! Две сигнатуры в исходном примере. Одна из которых штатная.
Заменяя на Print2 получаем только одну сигнатуру, и она будет вызвана дважды.
И какая по Вашему здесь вторая сигнатура? якобы штатная? Неужели такая?
Сами знаете, что Print - нечто не имеющее аналогов в MQL5 для пользователя. Объяснение дал. Не нравится - на здоровье.
в исходном примере в отсутствии void Print( int& ), должна вызываться void Print( const int& ), а не штатная void Print(...)
Не должна.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.23 17:08
Сами знаете, что Print - нечто не имеющее аналогов в MQL5 для пользователя.
Не понимаю, зачем из этого делать проблему. Штатный Print имеет черти какую сигнатуру, не укладывающуюся в MQL5-возможности.
Проблемы нет... есть ошибка. Тоже не понимаю зачем пытаться за уши притянуть объяснение. Штатный Print имеет следующую сигнатуру:
и тоже умеет конфликтовать с другими функциями (если потребуется)