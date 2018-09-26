Новый дизайн на странице сигнала - страница 6

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Ещё одну странность заметил, похоже какая-то ошибка есть в расчётах:


 
После сегодняшнего обновления. Один счет с утра был прирост около 100%, сейчас к 250% подскочил. Конечно оно не плохо смотрится, но как-то интересно
 
Renat Fatkhullin:
Страницы переделаем, неудачно получилось.

 я обнаружил, что на графиках  ПРИРОСТ, БАЛАНС и СРЕДСТВА не корректно размещены указатели дат пополнений. Пополнения счета сделанные в 2017 году - указаны как в 2018. Соответственно - не верно выглядит график Баланс. В таблице Прирост за сентябрь 2017 данные отображены серым цветом. Что это означает?

 
Oleh Domashenko:

 я обнаружил, что на графиках  ПРИРОСТ, БАЛАНС и СРЕДСТВА не корректно размещены указатели дат пополнений. Пополнения счета сделанные в 2017 году - указаны как в 2018. Соответственно - не верно выглядит график Баланс. В таблице Прирост за сентябрь 2017 данные отображены серым цветом. Что это означает?

Вот даже жуть как интересно стало в какой же сделке можно висеть в минусе уже год..
 

Очередной косяк. Все последние пополнения/снятия сгребли в одну кучу. Хотя в реале такого не было. На MT5 вроде нормально, но вот сигнал на MT4 сегодня вылез.
P.S. Вот кстати от куда и скачок прироста вылез похоже.

 

Не путайте Прирост и Баланс.Ну и про просадку не забывайте


 
MetaQuotes Software Corp.:

Не путайте Прирост и Баланс.Ну и про просадку не забывайте

Не путаю. Процентный прирост рассчитывается от баланса на момент прироста, а т.к. пополнения ушли все на последние операции, то и баланс вырос на последний момент. Из чего процентный прирост высчитывался с меньшей суммы чем он был в реальности. Так что все логично.

P.S. Оно конечно не так чтоб критично, но суть косяка я описал, а там сами решайте.
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