Новый дизайн на странице сигнала - страница 6
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Ещё одну странность заметил, похоже какая-то ошибка есть в расчётах:
Страницы переделаем, неудачно получилось.
я обнаружил, что на графиках ПРИРОСТ, БАЛАНС и СРЕДСТВА не корректно размещены указатели дат пополнений. Пополнения счета сделанные в 2017 году - указаны как в 2018. Соответственно - не верно выглядит график Баланс. В таблице Прирост за сентябрь 2017 данные отображены серым цветом. Что это означает?
я обнаружил, что на графиках ПРИРОСТ, БАЛАНС и СРЕДСТВА не корректно размещены указатели дат пополнений. Пополнения счета сделанные в 2017 году - указаны как в 2018. Соответственно - не верно выглядит график Баланс. В таблице Прирост за сентябрь 2017 данные отображены серым цветом. Что это означает?
Очередной косяк. Все последние пополнения/снятия сгребли в одну кучу. Хотя в реале такого не было. На MT5 вроде нормально, но вот сигнал на MT4 сегодня вылез.
P.S. Вот кстати от куда и скачок прироста вылез похоже.
Не путайте Прирост и Баланс.Ну и про просадку не забывайте
Не путайте Прирост и Баланс.Ну и про просадку не забывайте
Не путаю. Процентный прирост рассчитывается от баланса на момент прироста, а т.к. пополнения ушли все на последние операции, то и баланс вырос на последний момент. Из чего процентный прирост высчитывался с меньшей суммы чем он был в реальности. Так что все логично.P.S. Оно конечно не так чтоб критично, но суть косяка я описал, а там сами решайте.